In der Super-League-Partie zwischen dem FC Luzern und GC wollen am Sonntag beide Teams lange Negativ-Serien beenden.

Legende: Luzern will gegen GC endlich wieder vor eigenem Anhang jubeln FCL-Captain Pius Dorn behauptet den Ball gegen Nikolas Muci beim 2:0-Heimsieg gegen GC im letzten November. Keystone/Philipp Schmidli

Über ein halbes Jahr ist es her, seit der FC Luzern zuletzt einen Heimsieg bejubeln konnte – doch es war ein spezieller. Am 13. April schoss das Team von Mario Frick den damals noch amtierenden Meister YB gleich mit 5:0 aus dem Stadion.

Seither ist in der Swissporarena jedoch der Wurm drin. In der Endphase der Meisterschaft blieben die Luzerner, die nach 25 Spieltagen noch punktgleich mit dem Leader und späteren Meister aus Basel an der Tabellenspitze zu finden waren, komplett sieglos. Und in dieser Saison gelangen sämtliche 5 Siege (3 in der Meisterschaft, 2 im Cup) auswärts. Dabei vergab man zuhause unter anderem eine 3:1-Führung gegen Sion – und dies in Überzahl.

«Lieblingsgast» GC

Da kommt es gelegen, dass am Sonntag die Grasshoppers in Luzern gastieren. Denn der Rekordmeister wartet seit dem 2. Februar 2014 auf einen Dreier in der Innerschweiz. Damals hiessen die Torschützen beim 3:1-Sieg Shkelzen Gashi, Michael Lang sowie Veroljub Salatic (Michel Renggli traf für Luzern) und GC wurde am Ende der Saison Vizemeister.

Diese Zeiten sind bei den Zürchern allerdings längst vorbei. Seit ebenjenem letzten Sieg in Luzern vor 11 Jahren hat GC 12 Mal den Trainer gewechselt, stieg ab und wieder auf und konnte in den letzten beiden Spielzeiten jeweils nur über die Barrage die Klasse halten. Zu Gast beim FCL blieb man in dieser Zeit 17 Mal in Serie sieglos.

Auswärtsschwache Zürcher

Aber auch in jüngerer Vergangenheit lief es beim Team von Gerald Scheiblehner nicht rund. Der GC-Trainer wartet nämlich noch auf seinen ersten Auswärtssieg in der Super League. Beim letzten Gastspiel vor einer Woche liefen die «Hoppers» in St. Gallen komplett ins offene Messer und lagen nach einer halben Stunde schon mit 0:3 zurück. Am Ende setzte es eine 0:5-Kanterniederlage ab.

Partie im Liveticker Box aufklappen Box zuklappen Die Partie zwischen dem FC Luzern und GC können Sie am Sonntag ab 16:30 Uhr im Liveticker auf der SRF Sport App oder im Web verfolgen. Anschliessend sehen Sie die Zusammenfassung des Duells in der Sendung «Super League – Highlights» (ab 19:00 Uhr auf SRF zwei).

Und wie es der Zufall will, datiert der letzte Vollerfolg in der Fremde vom gleichen Spieltag wie der letzte Heimsieg der Luzerner. Am 12. April gewann GC im Abstiegskampf das Direktduell bei Yverdon mit 2:1 und überholte damit den späteren Absteiger.

Super League