5 Teams vertreten die Schweiz in der nächsten Saison international. Wer steigt in welcher Quali-Runde ein? Ein Überblick.

Legende: Dürfen für Europa packen Aurèle Amenda, Jean-Pierre Nsame und Ulisses Garcia. KEYSTONE/Peter Klaunzer

1. YB: Playoffs der Champions League

Der Titel von YB war schon länger klar. Auch, dass die Berner sich in der Qualifikation zur «Königsklasse» versuchen dürfen. Weil die beiden Champions-League-Finalteilnehmer Manchester City und Inter Mailand sich auch über ihre nationale Liga für die erneute Teilnahme an der Champions League qualifiziert haben, wird YB nicht in der 3. Qualifikations-Runde, sondern erst in den Playoffs einsteigen. Der Schweizer Meister muss damit nur eine Qualifikationsrunde überstehen. Bei einem Ausscheiden wären die Berner zudem fix in der Gruppenphase der Europa League.

02:09 Video Angeführt von Captain Lustenberger: Meister YB erhält den Kübel Aus Sport-Clip vom 29.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 9 Sekunden.

2. Servette: 2. Quali-Runde der Champions League

Die Genfer erledigten am letzten Spieltag bei Luzern die Pflicht und sichern sich damit den 2. Tabellenrang. Dieser berechtigt zur Teilnahme an der 2. Quali-Runde der Champions League. Der Weg in die «Königsklasse» ist damit deutlich weiter als noch bei YB. Servette muss nämlich gleich drei Qualifikationsrunden erfolgreich gestalten, um in der Gruppenphase dabei zu sein. Scheitern die Genfer in der 2. Runde der CL-Quali, dürfen sie sich in der Qualifikation zur Europa League versuchen. Gibt's dort erneut eine Niederlage, bleiben noch die Playoffs der Conference League. Eine Gruppenphase ist für Servette also noch nicht garantiert.

3. Lugano: Playoffs der Europa League

Im Gegensatz zu Servette darf Lugano sicher mit einer Gruppenphase planen. Die Luganesi starten in den Playoffs zur Europa League und müssen damit nur eine Qualifikationsrunde überstehen. Sollte der FC Lugano dort verlieren, gibt's als «Trostpflaster» immerhin die Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League.

4. Luzern: 2. Quali-Runde der Conference League

Der FC Luzern hatte sich den 4. Rang bereits am zweitletzten Spieltag gesichert. Damit ist klar, dass die Luzerner in der 2. Quali-Runde der Conference League einsteigen. Zum Einzug in die Gruppenphase des dritthöchsten europäischen Wettbewerbs müssen die Innerschweizer drei Qualifikationsrunden überstehen.

5. Basel: 2. Quali-Runde der Conference League

Den letzten Startplatz hat sich Basel erst am letzten Spieltag mit einem Heimsieg gegen GC gesichert. Auch für die Basler gilt: Einstieg in der 2. Quali-Runde der Conference League. Auch der Halbfinalist dieses Jahres muss damit für die Teilnahme an der Gruppenphase drei Qualifikationsrunden überstehen.