Ungemach für die AC Bellinzona: Die Swiss Football League stimmt dem Verkauf der Mehrheitsbeteiligung nicht zu.

Legende: Sein Dossier genügte nicht ACB-Eigentümer Pablo Jesus Bentancur. Keystone/PABLO GIANINAZZI

Der AC Bellinzona droht der Ausschluss aus der Challenge League. Die Lizenzkommission der Swiss Football League (SFL) verweigerte dem Tessiner Klub aufgrund der eingereichten Unterlagen die Zustimmung zum Verkauf und entzog ihm die Lizenz III, die zur Teilnahme an der zweithöchsten Liga berechtigt.

Eingereichtes Dossier genügt der SFL nicht

Konkret wollte Pablo Jesus Bentancur sein gesamtes Aktienpaket an Juan Carlos Trujillo Velasquez verkaufen. Die Lizenzkommission hält fest, «dass der Klub über einen sehr langen Zeitraum verfügte, um sein Dossier zu erstellen und zu ergänzen sowie die fehlenden Unterlagen einzureichen, die zur Bestätigung seiner Lizenz hätten führen können».

ACB bleibt vorerst spielberechtigt

Bellinzona kann gegen den Entscheid innerhalb von 5 Tagen bei der Rekursinstanz für Lizenzen rekurrieren. Während dieser Frist und auch im Falle eines Rekurses gilt die aufschiebende Wirkung, wodurch die Tessiner weiterhin am Spielbetrieb der Challenge League teilnehmen können. Bellinzona belegt aktuell den letzten Platz.

