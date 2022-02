2:2 – Aufsteiger GC schockt den Meister in der 95. Minute

In der 22. Runde der Super League trennen sich GC und die Young Boys spät mit 2:2.

Jordan Siebatcheu (53.) und Felix Mambimbi (77.) treffen für den Meister, Georg Margreitter (60.) und Bendeguz Bolla (95.) für den Aufsteiger.

In den anderen Sonntagsspielen trennen sich Servette und Luzern sowie Sion und der FCZ unentschieden.

Immerhin: So nah waren die Young Boys dem 1. Sieg gegen die Grasshoppers in dieser Saison noch nie. Dass es aber auch im dritten Anlauf nicht klappen sollte, hat der Meister Bendeguz Bolla zuzuschreiben. Die Wolverhampton-Leihgabe zog nach einer Massflanke von Dominik Schmid völlig alleinstehend im Rückraum ab und erzielte in der 95. Minute den vielumjubelten 2:2-Ausgleichstreffer für GC.

Erinnerungen werden wach

Vorher war es YB-Stürmer Felix Mambimbi gewesen, der nach einem Freistoss von Miralem Sulejmani den vermeintlichen Siegtreffer markiert hatte. Der 21-Jährige hielt seinen Fuss rechtzeitig vor GC-Keeper André Moreira hin und bescherte dem Meister das zwischenzeitliche 2:1.

Damit verspielte YB zum zweiten Mal innert zwei Wochen einen sichergeglaubten Sieg. Bereits gegen die St. Galler mussten sich die Hauptstädter nach 3:0-Führung mit einem Remis begnügen. Nun verliessen sie erneut nach einem Gegentreffer in der Nachspielzeit mit gesenkten Köpfen das Spielfeld. So verbleiben die Berner weiter mit 10 Punkten Rückstand auf Leader Zürich (1:1 in Sion) auf Rang 2.

GC reagiert zweimal

Bereits nach dem ersten Gegentreffer, in der 53. Minute durch Jordan Siebatcheu, waren es die Hausherren, die in der Folge druckvoller auftraten. Der Berner Liga-Topskorer hatte vom Punkt aus getroffen, nachdem Neuzugang Edimilson Fernandes im Strafraum entscheidend aus dem Tritt gebracht worden war.

Während YB mit der 1:0-Führung im Rücken vieles schuldig blieb, suchten die Gastgeber ihr Heil in der Offensive – und wurden dafür nach einer Stunde belohnt: Georg Margreitter, der zweikampfstärkste Spieler der Liga, bescherte den Zürchern mit einem präzisen Kopfball via Latten-Unterkante den Ausgleich. Nur wenige Minuten später verpasste Kaly Sene (65.) alleine vor Anthony Racioppi die endgültige Wende.

Chancenarme erste Halbzeit

Oft war die Null bei GC in der 1. Halbzeit nicht in Gefahr. Zwar verzeichneten die Young Boys mehr Ballbesitz, kamen einem Torerfolg aber nur selten nahe. Auf der anderen Seite erzielte Francis Momoh nach einem Freistoss in der 24. Minute die vermeintliche Führung. Da dem Abschluss des 20-Jährigen allerdings ein Foulspiel gegen YB-Schlussmann Racioppi vorausgegangen war, wurde der Treffer annulliert.