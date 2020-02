Lugano bezwingt YB mit 2:1 und siegt gegen die Berner zuhause erstmals seit dem Wiederaufstieg 2015.

Filip Holender (17.) und Alexander Gerndt (84.) treffen für die Gastgeber, Debütant Samuel Ballet (90.) kann für YB nur noch verkürzen.

St. Gallen bleibt trotz einem 0:1 in Luzern zusammen mit YB an der Tabellenspitze. Servette besiegt den FC Zürich.

Das Aufbäumen des Meisters kam zu spät. Viel zu spät. Erst in der 90. Minute jubelte YB erstmals. Der 18-jährige Samuel Ballet hatte bei seinem 1. Einsatz für YB auf 1:2 verkürzen können. Sekunden später vergab Felix Mambimbi die letzte Chance auf einen Punktgewinn. Seit nunmehr 4 Spielen hat der Meister auswärts nicht mehr gewinnen können.

Leidenschaftliches Lugano

Die Tessiner verdienten sich den Erfolg mit viel Einsatz. Und sie waren im Abschluss für einmal effizient. Die Tore der Gastgeber:

17. Minute: Holender kommt im Zentrum an den Ball und wird von passiven Bernern nicht angegriffen. An der Strafraumgrenze zieht der Ungar ab, trifft zwischen den Beinen von Jordan Lefort hindurch in die linke entfernte Torecke.

84. Minute: Nach einem langen Ball setzt sich Gerndt gegen YB-Captain Fabian Lustenberger durch, zieht alleine auf das gegnerische Tor und versenkt den Ball eiskalt. 4 Minuten später muss der Schwede nach Gelb-Rot vorzeitig vom Platz.

YB und offensive Harmlosigkeit

Die Berner konnten im Tessin ihre aktuellen Probleme in der Offensive erneut nicht kaschieren. In den letzten 7 Partien resultierten nur 5 Tore. In Lugano fehlten zudem die gelbgesperrten Jean-Pierre Nsame und Nicolas Ngamaleu – und das war dem Spiel der Berner anzumerken.

In der 1. Halbzeit war YB in der Offensive quasi inexistent. Nach dem Wechsel waren es immerhin Michel Aebischer und Christian Fassnacht, welche zu Chancen kamen. Aber mehr kam nicht. Guillaume Hoarau verzeichnete keinen einzigen Abschluss. Das Beste für YB an diesem Nachmittag war die Niederlage von Co-Leader St. Gallen in Luzern.

Die Stimmen zum Spiel

Sendebezug: Super League Goool, 16.02, SRF zwei 18:00 Uhr.