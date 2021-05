St. Gallen und Zürich bleiben in der Super League

St. Gallen sichert sich dank einem 5:0-Heimsieg gegen Lausanne den direkten Klassenerhalt in der 35. Runde der Super League.

Der FC Zürich bleibt trotz einer klaren 0:4-Auswärtsniederlage gegen Basel in der höchsten Schweizer Liga.

Meister YB dreht die Partie gegen Luzern (5:2) und nimmt den Meisterpokal in Empfang.

Sion und Vaduz machen die Plätze 9 und 10 untereinander aus.

St. Gallen - Lausanne 5:0

Der FCSG spielte sich zuhause gegen Aufsteiger Lausanne seinen Frust von der Seele. Die Zeidler-Elf kam gegen die erschreckend schwach auftretenden Gäste zu einem ungefährdeten 5:0-Sieg und machte damit den Klassenerhalt klar. Der Vorsprung beträgt eine Runde vor Schluss 5 Punkte auf Vaduz auf dem Barrageplatz (1:3 gegen Servette) und 6 Punkte auf Schlusslicht Sion (1:3 gegen Lugano).

Bereits vor dem Seitenwechsel führte das Heimteam dank eines Doppelpacks von Junior Adamu (21./25.) und einem grossen Fehler von Lausanne-Hüter Mory Diaw, den Elie Youan in der Nachspielzeit der 1. Hälfte sicher ausnutzte, verdient mit 3:0. In der 2. Halbzeit machten Youan und Victor Ruiz per Penalty den Abend aus Sicht der Ostschweizer perfekt.

Basel - FCZ 4:0

Eigentlich lief bei der deutlichen 0:4-Klatsche in Basel alles gegen den FC Zürich. Doch das Resultat werden die Zürcher schnell vergessen, da das Zittern um den Klassenerhalt ein Ende gefunden hat. Der FCZ kann trotz eines desolaten Auftritts für die nächste Saison mit der Super League planen, da der Vorsprung auf Vaduz auf dem Barrage-Platz 4 Punkte beträgt.

Das Team von Massimo Rizzo musste in Basel bereits ab der 4. Minute nach einer Notbremse von Innenverteidiger Nathan in Unterzahl agieren. Basel nutzte diesen Umstand gnadenlos aus und kam durch Tore von Raoul Petretta (21./77.), Edon Zhegrova (30.) und Pajtim Kasami (63.) zu einem verdienten 4:0-Heimsieg.

Young Boys - Luzern 5:2

Nach dem Heimspiel gegen Luzern durften die Young Boys den Meisterpokal in Empfang nehmen. Als ideale Einstimmung auf diesen Moment hatten die Berner zuvor noch den 24. Saisonsieg eingefahren. Gegen die Innerschweizer geriet der Liga-Dominator 2 Mal in Rückstand. Simon Grether (9.) und Varol Tasar (40.) schossen den FCL mit 1:0 und 2:1 in Führung. Michel Aebischer konnte zwischenzeitlich ausgleichen.

Nach der Pause sorgte Christian Fassnacht mit einem Doppelpack in der 47. und 61. Minute für die Wende. Jean-Pierre Nsame mit seinem 19. Saisontor und Marvin Spielmann krönten die starke 2. Halbzeit der Young Boys mit weiteren Treffern. Die Luzerner haben nach dieser Niederlage keine Chance mehr auf den 3. Platz, der für die Teilnahme an der Conference League berechtigt.

Die Stimmung aus Sicht des Meisters trübte eine mögliche Verletzung an der Achillessehne bei Nsame. Der Goalgetter musste sich nach Angaben von YB nach der Partie ins Spital für weitere Untersuchungen begeben.