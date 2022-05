Schliessen 04:59 Video Basel – Lugano Aus Sport-Clip vom 22.05.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 59 Sekunden. 05:23 Video YB – GC Aus Sport-Clip vom 22.05.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 23 Sekunden. 04:37 Video St. Gallen – Lausanne Aus Sport-Clip vom 22.05.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 37 Sekunden.

Der FC Basel beendet die Saison 2021/22 auf dem 2. Platz der Super League, weil er Lugano im St. Jakob-Park am letzten Spieltag 2:1 schlägt.

YB (Platz 3) kann den Vizemeister-Titel des FCB auch mit einem 3:0 zuhause gegen GC nicht verhindern.

Lausanne verabschiedet sich bei St. Gallen mit einer 0:4-Klatsche, Auswirkungen auf die Tabelle hat dieses Resultat keine.

Den Kampf gegen die Barrage entscheidet Sion in einem Krimi für sich, Luzern muss die Relegationsspiele bestreiten.

Ausgerechnet Pajtim Kasami entschied letztlich das Duell um den 2. Platz. Der FCB-Mittelfeldmotor wurde vor dem Spiel verabschiedet, sein Vertrag wird nicht verlängert. Später sollte Kasami die Basler Fans ein letztes Mal in Ekstase versetzen: Er erzielte gegen Lugano in der 71. Minute mit einem Schuss aus dem Rückraum das 2:1, welches dem FCB im Fernduell mit den Young Boys für den 2. Tabellenplatz reicht. Beim Jubel flog das Trikot, Kasami richtete unverständliche Worte in Richtung Tribüne und brach letztlich in Tränen aus.

YB hat trotz eines 3:0-Sieges gegen GC das Nachsehen. Die Basler haben damit vor allem ein Prestige-Duell für sich entschieden. Beim Preisgeld liegt der Unterschied bei 162'000 Franken, international steigen beide Klubs in der 2. Qualifikationsrunde der Conference League ein und müssen bis zur Gruppenphase 3 Runden überstehen.

Basel siegt in ereignisarmem Spiel

Die Basler verdienten sich Platz 2 vor 22'841 Zuschauern, weil sie die etwas bessere Mannschaft waren. Die grossen Torchancen waren zwar Mangelware, beide Teams zeigten sich aber effizient. Darian Males brachte den FCB nach einer herrlichen Kombination früh in Front (6.), Mohamed Amoura glich wenig später für Lugano aus (27.).

Nach seinem Treffer leistete sich der FCB-Routinier Kasami übrigens nur Sekunden nach Wiederanpfiff eine Dummheit: Völlig unnötig grätschte er in der gegnerischen Hälfte seinen Gegenspieler um. Weil er zuvor beim Torjubel das Trikot ausgezogen hatte, verabschiedete er sich mit Gelb-Rot von den Fans. Vor dem Spiel wurden neben Kasami auch Captain Valentin Stocker, Raoul Petretta und Djordje Nikolic verabschiedet.

YB hoffte zwischenzeitlich

Lange sah es übrigens danach aus, dass YB Platz 2 erklimmen könnte. Während es in Basel 1:1 stand, führten die Berner dank eines Treffers von Christian Fassnacht (7.) 1:0. Die Vorarbeit gab der scheidende Miralem Sulejmani, der gegen die Grasshoppers im ausverkauften Wankdorf (31'120 Zuschauer) sein Team als Captain aufs Feld führen durfte.

Als Wilfried Kangas 2:0 und Joël Monteiros 3:0 fielen, lag der FCB bereits wieder in Front, weshalb diese Tore an der Tabellensituation nichts änderten. Jordan Siebatcheu wurde ohne im letzten Spiel treffen zu müssen Torschützenkönig. Damit krallte sich in den letzten 4 Spielzeiten jeweils ein Berner die Torjägerkrone (2019 Hoarau, 2020/2021 Nsame).

Lausanne mit Packung beim Abschied

Lausanne-Sport hat sich mit einer 0:4-Packung bei St. Gallen aus der Super League verabschiedet. Die Waadtländer hatten von Beginn weg kaum eine Chance, Kwadwo Duah (23./61.), Lukas Görtler (65.) und Patrick Sutter erzielten die Tore. Weder St. Gallen noch Lausanne konnten in dieser Partie etwas an ihren Rängen 5 und 10 ändern.