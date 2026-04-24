Das letzte Teil im Meisterpuzzle des Aufsteigers liegt bereit. Für einen Heimsieg am Samstag gibt es einen grossen Anreiz.

Legende: Hoch den Schal für den Meisterpokal. Der FC Thun will am Samstag das letzte Kapitel in einem unglaublichen Fussballmärchen schreiben. Keystone/Anthony Anex

Längst ist es nur noch eine Frage der Zeit, nun könnte der Moment kommen: Aufsteiger Thun steht nach dem 3:1 über Basel unmittelbar vor dem sensationellen Meistertitel, dem ersten im Palmarès des Klubs aus dem Berner Oberland. Eine Meisterfeier vor Heimpublikum, ein Titelgewinn auf dem Sofa oder aber eine weitere Woche Geduld – alles ist möglich.

Der FC Thun empfängt am Samstagabend im SRF-Livespiel um 20:30 Uhr Lugano. Der letzte verbliebene Verfolger St. Gallen gastiert am Tag darauf bei den Young Boys. Dies sind die möglichen Szenarien:

Wenn Thun gegen Lugano gewinnt, ist der FCT vier Runden vor Schluss nicht mehr einzuholen und somit Meister. In diesem Fall würde eine in der Stockhorn Arena startende Feier folgen. Geplant ist zudem ein Fanumzug zum Rathausplatz, allen Gastronomiebetrieben wäre eine Freinacht bewilligt.

ist der FCT vier Runden vor Schluss nicht mehr einzuholen und somit Meister. In diesem Fall würde eine in der Stockhorn Arena startende Feier folgen. Geplant ist zudem ein Fanumzug zum Rathausplatz, allen Gastronomiebetrieben wäre eine Freinacht bewilligt. Wenn Thun Lugano nicht schlägt, winkt die Möglichkeit des «Sofatitels». Das wäre der Fall, wenn St. Gallen am Sonntag nicht im Wankdorf gewinnt. Im Thuner Stadion fände am Sonntag ein Public Viewing statt, im Erfolgsfall wiederum mit anschliessendem Umzug und Freinacht.

winkt die Möglichkeit des «Sofatitels». Das wäre der Fall, wenn St. Gallen am Sonntag nicht im Wankdorf gewinnt. Im Thuner Stadion fände am Sonntag ein Public Viewing statt, im Erfolgsfall wiederum mit anschliessendem Umzug und Freinacht. Sollte Thun nicht gewinnen, St. Gallen aber schon, betrüge der Vorsprung des Leaders noch 11 oder 12 Punkte. Der Triumph der Equipe von Mauro Lustrinelli würde sich um mindestens eine Woche verzögern.

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