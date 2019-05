St. Gallen gewinnt in der 32. SL-Runde bei GC 1:0.

Den Treffer des Abends, ein weiterer Sargnagel für die Grasshoppers, erzielt GC-Schreck Tranquillo Barnetta.

In der anderen Samstagspartie schlägt Basel den FCZ 3:0.

2019 noch sieglos. In der Tabelle 4 Runden vor Schluss weiterhin mit einem Rückstand von mindestens 9 Punkten auf Rang 9. Die Grasshoppers müssen sich wohl in der nächsten Saison in der Challenge League messen. Mit der 0:1-Niederlage zuhause gegen St. Gallen, dem «Spiel der aller-allerletzten Chance» (Uli Forte) schwimmen dem Rekordmeister nun auch die letzten Felle davon.

... dann ist der Klassenerhalt so gut wie unmöglich.

«Das ist extrem bitter. Wie schenken ihnen quasi das Tor. Danach stellen wir uns taktisch dumm an», meinte ein enttäuschter Forte nach der Partie. Und stellte sich der Realität: «Wenn Xamax morgen gewinnt, ist der Klassenerhalt so gut wie unmöglich. Danach müssen wir schauen, wer noch ein Kandidat für nächste Saison ist.»

Das Tor macht natürlich Barnetta

In den bisherigen 3 Saisonduellen ( 1:2, 2:1, 0:0) hatte GC gegen den FCSG ebensoviele Gegentore erhalten. Und alle waren auf das Konto von Tranquillo Barnetta gegangen. So war es wenig verwunderlich, dass es auch an diesem regnerischen Samstag «Quillo» war, der den goldenen Treffer für die «Espen» erzielte.

Zunächst scheiterte der frühere Nati-Spieler mit einem präzisen Freistoss noch am glänzend reagierenden GC-Keeper Heinz Lindner (51.). 8 Minuten später machte es Barnetta nach einem Fehler der Zürcher Defensive besser. Einen Querpass von Axel Bakayoko veredelte der baldige Fussballrentner problemlos.

Lindner einmal mehr bester «Hopper»

A propos Lindner: GCs österreichischer Rückhalt war wie so oft Bester seines Teams. Bereits nach knapp 30 Sekunden (!) musste er gegen Vincent Sierro parieren. GC zeigte sich über weite Strecken harmlos. Die beste Gelegenheit vergab Julien Ngoy nach einer Viertelstunde. In der Schlussphase fehlte die zündende Idee.

Nach zuletzt 6 Remis gab es so wieder einmal eine Niederlage für das Forte-Team. St. Gallen, zuletzt mit einem Punkt aus den letzten 3 Partien, machte hingegen einen Schritt aus der Baisse – und weg vom Barrageplatz.

Sendebezug: Radio SRF 3, 04.05.2019, 21:00 Uhr