Ein 1:1 in Unterzahl in Basel – und trotzdem hadert GC

GC holt in der 34. Runde der Super League ein 1:1 in Basel, verspielt aber weitere wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Für die Gäste bedeutet Brayan Riascos Traumtor kurz nach der Pause die Führung, Sebastiano Esposito gleicht diese in der Schlussphase in Überzahl aus.

Dank des Remis im St. Jakob-Park stehen die Zürcher neu punktgleich mit Sion auf Rang 7.

Im anderen Super-League-Spiel am Donnerstag sicherte sich der FCZ spät einen Punkt gegen Lausanne.

Auch wenn es nur drei Minuten dauerte, dürfte Christian Herc das Gastspiel beim FC Basel so schnell nicht mehr vergessen. In der 74. Minute wurde der GC-Akteur eingewechselt, eine Zeigerumdrehung danach mit Gelb verwarnt und weniger als eineinhalb Minuten und einem erneuten Foulspiel später musste er das Spielfeld bereits wieder verlassen.

01:06 Video Der schwarze Abend des Christian Herc Aus Sport-Clip vom 12.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.

Basel profitiert von Aussetzern

Dass sich im Team der Gäste nicht nur Herc Vorwürfe machen musste, dafür sorgte in der 84. Minute das Verteidiger-Duo Noah Loosli und Ayumu Seko. Sie behinderten sich nach einem weiten Ball gegenseitig, Profiteur Sebastiano Esposito markierte daraufhin den 1:1-Ausgleich für den FC Basel.

Zwar vermochten die Grasshoppers auch in Unterzahl den einen Punkt aus dem St. Jakob-Park zu entführen, angesichts des Spielverlaufs dürfte Giorgio Contini mit dem Schlussresultat jedoch hadern. Immerhin: Dank des Remis stehen die Zürcher neu bei 37 Punkten und auf Rang sieben, mit Sion (37) und Luzern (36) bleibt der Kampf gegen den Barrageplatz in den beiden letzten Runden aber weiter spannend.

Riascos trifft sehenswert

Zuvor hatte bereits ein herrlicher Treffer von Brayan Riascos für eine lahme erste Halbzeit entschädigt. Der GC-Stürmer kam bei seinem Startelf-Debüt an der Ecke des Sechzehners an den Ball und schlenzte ihn in der 50. Minute unhaltbar für Heinz Lindner in die Maschen. Auch in der Folge zeigten die Zürcher keine falsche Scheu, wie ihr zweiter Pfostenschuss durch Bendeguz Bolla in der 73. Minute unterstrich.

00:21 Video Riascos Ball wird immer länger und passt dann haargenau Aus Sport-Clip vom 12.05.2022. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden.

Die Basler Reaktion hingegen fiel lange bescheiden aus – bis die Grasshoppers den «Bebbi» mit zwei vermeidbaren Aktionen unter die Arme griffen und sich selbst zurück in den Abstiegsstrudel ziehen liessen.

Schliessen 02:06 Video Contini: «Haben uns selbst in Bedrängnis gebracht» Aus Sport-Clip vom 12.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 6 Sekunden. 01:03 Video Loosli: «Wir müssen besser kommunizieren» Aus Sport-Clip vom 12.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden. 01:41 Video Frei: «Genug Fussball für heute» Aus Sport-Clip vom 12.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden.

So geht's weiter

Während der FC Basel am kommenden Donnerstag bei Servette gastiert und sich dort bei einem zeitgleichen Punktverlust von YB den Vizemeistertitel sichern kann, empfängt Aufsteiger GC anlässlich der vorletzten Runde St. Gallen. Beide Partien werden um 20:30 Uhr angepfiffen.