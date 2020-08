Der Super-League-Absteiger FC Thun hat am Donnerstagvormittag in einem Communiqué über seine Zukunft informiert.

Präsident Markus Lüthi gibt sein Amt nach 10-jährigem Wirken bei den Berner Oberländern ab.

Lüthis Nachfolger soll der bisherige Sportchef Andres Gerber werden.

Marc Schneider bleibt Trainer und soll Thun wieder in die Super League coachen.

Nach 8 Jahren als Präsident und 10 Jahren insgesamt beim FC Thun tritt Markus Lüthi per Ende Monat von seinem Posten zurück. Damit reagiert er auf den Abstieg der Berner Oberländer aus der Super League. Thun musste sich in der Barrage dem FC Vaduz geschlagen geben.

Mit seinem Rückzieher will Lüthi auch signalisieren, dass er die volle Verantwortung für den Misserfolg übernimmt: «Es gilt, keine Schuldigen zu suchen. Jedoch ist es für den Klub wichtig, dass jemand diese Verantwortung übernimmt und den FC Thun davon frei macht», heisst es in einem separaten Schreiben von Lüthi. Zudem hätten ihn die vielen «Baustellen» in der Vergangenheit müde gemacht, weshalb er den Weg für einen neuen Präsidenten frei machen will.

Neben Lüthi wird auch der bisherige Vizepräsident Markus Peter an der nächsten Generalversammlung seinen Rücktritt vollziehen. Zum Nachfolger von Lüthi als Präsident soll Sportchef Andres Gerber ernannt werden. Am Mittwoch wurde er vom Verwaltungsrat bereits zum Vizepräsidenten ernannt.

Schneider bleibt – Kaderplanung im Gang

Trainer der ersten Mannschaft des FC Thun bleibt auch in der Challenge League Marc Schneider, wie der Klub ebenfalls bekannt gab. Auf welches Spielermaterial der 40-Jährige zurückgreifen kann, wird aktuell noch geprüft. Feststeht, dass Thun seine Personalkosten deutlich reduzieren muss.

Trotz beschränkten Mitteln stellen die Berner Oberländer klar, dass der Wiederaufstieg in die Super League das höchste Ziel ist. «Der FC Thun unternimmt alles, um so bald wie realistisch möglich wieder in die oberste Spielklasse der Schweiz zurückzukehren», heisst es im Communiqué weiter.