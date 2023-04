(Fast) von A-Z eine Macht: Bei YB liegt in der Ruhe die Kraft

Legende: Pure Begeisterung nach der Titelsicherung YB ist in dieser Saison durch die Super League spaziert. Keystone/Georgios Kefalas

Was sich schon am 1. Spieltag und nach einem 4:0 gegen den damaligen Meister Zürich angedeutet hatte, ist nach der 31. Runde Tatsache: Die Young Boys sind in der Saison 2022/23 wieder das Mass aller Dinge im Schweizer Fussball und sichern sich dank dem 5:1 gegen Luzern den 16. Titel der Klubgeschichte.

Wirklich spannend machten es die Berner in dieser Saison nie. Nur am 7. Spieltag stand der frischgebackene Meister nicht auf dem 1. Tabellenplatz. Nach einem 1:2 in St. Gallen grüssten die «Espen» kurzzeitig von der Spitze – ein kleiner Makel, der nur Statistik-Nerds interessiert.

Dabei lohnt sich ein Blick auf weitere Zahlen der YB-Saison:

Bollwerk: Nur viermal kassierte YB in der Meisterschaft mehr als 1 Gegentor. 26 sind es mit der Partie gegen Luzern bis zum 30. Spieltag. Nur Basel (37) hat weniger als 40 kassiert.

Serien-Nicht-Verlierer: Neben der Niederlage gegen St. Gallen verlor «Gelb-Schwarz» nur noch gegen Servette und GC. Aus den restlichen 28 Partien resultierten 18 Siege und 10 Unentschieden.

Neben der Niederlage gegen St. Gallen . Aus den restlichen 28 Partien resultierten . Tormaschine: Mit 75 Treffern stellt YB auch den besten Sturm der Liga. Kein anderes Team kommt auch nur annähernd an die Berner heran.

Dass der Meistertitel nie in Gefahr geriet, verdankt YB auch der Konkurrenz. Wohl noch nie war die Schweizer Meisterschaft derart ausgeglichen – allerdings eben nur vom 2. Tabellenplatz an abwärts. Bezeichnend war dabei auch, wie YB auf die 1:2-Niederlage gegen Servette am 26. Spieltag reagierte: Nur 3 Wochen später kanterte man den ersten Verfolger mit 6:1 aus dem Wankdorf.

06:02 Video YB demontiert Servette zuhause Aus Sport-Clip vom 22.04.2023. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 2 Sekunden.

So bestand die Kunst von Raphael Wicky auf dem Weg zu seinem ersten Titel als Trainer mehr darin, das Luxuskader zu moderieren. Nach dem Out in den Playoffs zur Conference League gegen Anderlecht im August war es eine wahre Kunst, das für das europäische Geschäft konzipierte Team ohne europäischen Fussball bei Laune zu halten. Der Walliser tat es mit Bravour.

Itten oder Nsame: Wer spielt, trifft

Gerade im Sturmzentrum balg(t)en sich mit dem zweifachen Torschützenkönig Jean-Pierre Nsame und Rückkehrer Cedric Itten zwei ähnliche Spielertypen um eine Position. Dass das Duo an der Spitze der Torschützenliste steht und trotzdem keine Misstöne zu hören waren, ist ebenso bemerkenswert, wie die Situation um Filip Ugrinic und Kastriot Imeri. Die beiden war im Sommer aus Luzern und Genf geholt worden, wo sie absolute Leistungsträger waren. In Bern mussten sie sich indes hinten anstellen. Erst im Sommer dürfte ihre Zeit kommen.

02:56 Video Anfang April: Noch ein bisschen mehr YB-Legende, Nsame übertrumpft Hoarau Aus Sport-Clip vom 01.04.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 56 Sekunden.

Apropos Sommer: Wie schon in den letzten Jahren dürften auch heuer wieder einige Leistungsträger die Berner Richtung Ausland verlassen und dabei Geld in die Kassen spülen. Prädestiniert dafür sind etwa Mittelfeldjuwel Fabian Rieder oder Abwehrchef Cédric Zesiger.

Der nächste Titel ist schon in Sicht

YB muss darob aber nicht bange werden. Die besonnene sportliche Führung um Christoph Spycher, den Gesamtverantwortlichen des Bereichs Sport, und Sportchef Steve von Bergen hat ja bereits im letzten Sommer vorgesorgt und mögliche Lücken gestopft. Mit diesem Kader sollte in der nächsten Kampagne auch auf europäischer Ebene wieder etwas drinliegen.

Bis es soweit ist, bietet sich dem neuen Meister die Chance auf das 3. Double der Klub-Geschichte nach 1957/58 und 2019/20. Gegner am 4. Juni im Cupfinal wird Titelverteidiger Lugano sein. YB geht sicher nicht als Aussenseiter ins Endspiel.