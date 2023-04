YB schlägt Luzern im Wankdorf 5:1 und kürt sich bereits 5 Runden vor dem Saisonende zum Schweizer Meister.

Für die Berner ist es der insgesamt 16. Meistertitel der Klubgeschichte, der 5. in den letzten 6 Jahren.

Bereits in der Pause führen die Berner 3:1. In der 2. Halbzeit entscheiden Fabian Rieder und Cedric Itten die Partie definitiv.

Hier geht es zu den Spielberichten von Winterthur – Basel und FCZ – Sion.

Noch einmal liess sich YB die Butter nicht vom Brot nehmen. Nachdem am letzten Dienstag gegen GC die vorzeitige Sicherung des Meistertitels noch in die Hose gegangen war (1:4), zeigte sich das Team von Raphael Wicky im aus allen Nähten platzenden Wankdorf eines Champions würdig. Luzern, mit der Referenz von zuletzt 4 Siegen in Serie angereist, wurde mit 5:1 aus dem Stadion gefegt.

06:29 Video Die Live-Highlights zwischen YB und Luzern Aus Sport-Clip vom 30.04.2023. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 29 Sekunden.

Nsame bricht den Bann

Nach einer Viertelstunde erhöhte YB das Tempo gegen die zunächst forschen Gäste merklich. Erst nach gut 32 Minuten waren die Anstrengungen auch ein erstes Mal von Erfolg gekrönt: Jean-Pierre Nsame zeigte sich kompromisslos, nachdem der Ball nach einem Schuss Filip Ugrinics via Martin Frydeks Bein bei ihm gelandet war. Nach dem 1:0, dem 17. Saisontreffer Nsames, war der Bann gebrochen.

00:47 Video Zuerst geblockt, dann verwandelt Nsame zum 1:0 Aus Sport-Clip vom 30.04.2023. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Drei weitere Tore sollten in den nächsten 12 Minuten folgen:

38. Minute: Christian Fassnacht wird von Fabian Rieder glänzend in die Tiefe lanciert und erhöht alleine vor Marius Müller auf 2:0.

Christian Fassnacht wird von Fabian Rieder glänzend in die Tiefe lanciert und erhöht alleine vor Marius Müller auf 2:0. 41. Minute: Luzern meldet sich kurzzeitig zurück: Aurèle Amenda lenkt einen Eckball von Frydek unglücklich ins eigene Tor ab – nur noch 2:1.

Luzern meldet sich kurzzeitig zurück: Aurèle Amenda lenkt einen Eckball von Frydek unglücklich ins eigene Tor ab – nur noch 2:1. 44. Minute: Sandro Lauper stellt den 2-Tore-Abstand kurz vor der Pause wieder her. Und wie: Aus grosser Distanz zieht der Mittelfeldmann ab und sieht sein Geschoss im unteren Eck einschlagen.

Es sollte nicht der letzte Kunstschuss der Berner an diesem meisterlichen Sonntagnachmittag bleiben. Für den nächsten sorgte Rieder, der seine erneut überragende Leistung in der 61. Minute krönte: Ein direkt verwandelter Freistoss aus spitzem Winkel bedeutete das 4:1 und damit die endgültige Entscheidung in dieser Partie.

Schliessen 00:39 Video Fassnacht hat freie Fahrt und erhöht auf 2:0 Aus Sport-Clip vom 30.04.2023. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden. 00:29 Video Laupers Distanzschuss schlägt im unteren Eck ein Aus Sport-Clip vom 30.04.2023. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden. 00:38 Video Frech, aber erfolgreich: Rieder erhöht auf 4:1 Aus Sport-Clip vom 30.04.2023. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Itten macht auch noch sein Tor

Dabei hatte sich Luzern nach dem Seitenwechsel noch einmal aufgebäumt und hätte mit einer Doppelchance verkürzen können. Pascal Schürpf (53.) und Luca Jaquez (55.) scheiterten mit dem Kopf aber am starken YB-Goalie Anthony Racioppi beziehungsweise am Lattenkreuz.

Das Sahnehäubchen vor der eigentlichen Meisterparty, die auf den Rängen bereits ihren Lauf nahm, war eine Co-Produktion zweier Einwechselspieler: Kastriot Imeris Freistoss verwertete Cedric Itten mit der Spitze seines ausgestreckten Fusses akrobatisch (80.). Itten liess es sich nicht nehmen, in der Super-League-Torschützenliste mit Treffer Nummer 18 wieder an Teamkollege Nsame vorbeizuziehen.

00:27 Video Itten spitzelt den Ball akrobatisch ins Netz Aus Sport-Clip vom 30.04.2023. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden.

Nun heisst das Ziel Double

Die letzten 5 Runden der Meisterschaft werden für YB damit zum Schaulaufen. Nach den vorzeitigen Feierlichkeiten kann man sich dann in aller Ruhe dem zweiten grossen Saisonziel widmen: Am 4. Juni steht der Cupfinal gegen Lugano an.