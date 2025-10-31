Nach dem Trainer-Knall bei den Young Boys schätzt SRF-Experte Fabian Frei die Situation ein.

Am Tag nach dem 3:3 gegen GC im Letzigrund und mitten in einer englischen Woche vollzogen die Berner innert zwei Stunden eine Trainer-Rochade. Erst wurde Giorgio Contini entlassen, dann Gerardo Seoane als sein Nachfolger bekanntgegeben.

Der 480-fache Super-League-Spieler Fabian Frei hat sich die Situation um die Young Boys genauer angesehen. Das sagt der Fussball-Experte von SRF ...

... zu den YB-Problemen unter Contini : «Die Erwartungshaltung in Bern ist mittlerweile sehr hoch. Die Mannschaft hätte aber meiner Meinung nach das Potenzial und muss um den Titel mitspielen. Man muss aber auch sehen: Contini kam in einem schwierigen Moment und konnte YB stabilisieren. Es geht aktuell mehr um die Art und Weise, wie sie spielen und dass die Klubführung keine sportliche Entwicklung sieht.»

: «Die Erwartungshaltung in Bern ist mittlerweile sehr hoch. Die Mannschaft hätte aber meiner Meinung nach das Potenzial und muss um den Titel mitspielen. Man muss aber auch sehen: Contini kam in einem schwierigen Moment und konnte YB stabilisieren. Es geht aktuell mehr um die Art und Weise, wie sie spielen und dass die Klubführung keine sportliche Entwicklung sieht.» ... über den Zeitpunkt der Entlassung : «Dieser überrascht mich etwas. In einer englischen Woche kann man generell nicht viel arbeiten, und am Wochenende wartet Basel. Für den neuen Trainer ist das nicht das schönste Los.»

: «Dieser überrascht mich etwas. In einer englischen Woche kann man generell nicht viel arbeiten, und am Wochenende wartet Basel. Für den neuen Trainer ist das nicht das schönste Los.» ... über mangelnde Geduld bei den Bernern : «Ich glaube, dass Contini die Mittel gefunden hätte, die Mannschaft wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Ich weiss aber nicht, wie das Verhältnis der Mannschaft zum Trainer ist und wie Contini innerhalb des Vereins kommuniziert hat.»

: «Ich glaube, dass Contini die Mittel gefunden hätte, die Mannschaft wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Ich weiss aber nicht, wie das Verhältnis der Mannschaft zum Trainer ist und wie Contini innerhalb des Vereins kommuniziert hat.» ... über den neuen alten YB-Trainer Seoane: «Er ist ein sehr guter und mittlerweile auch sehr erfahrener Trainer. Den Verantwortlichen bei YB ist es wohl einfacher gefallen, diesen Schritt zu machen, weil sie einen Trainer mit einer solchen YB-Geschichte bekommen haben (3x Meister, 1x Cupsieger, d. Red.). Es war eine erfolgreiche Zeit. Aber er hatte auch eine fertige Mannschaft, die schon eingespielt war und wenige Abgänge hatte. Jetzt wird er ein YB vorfinden, dass Probleme hat und die Spieler nicht alle glänzen. Es wird interessant zu sehen sein, wie er damit umgeht.»

Super League