Legende: Neue Herausforderung Philippe Senderos. Keystone

Im Dezember trat Senderos nach einer erfolgreichen Karriere von 19 Jahren zurück. Nun kehrt der Genfer zu seinem Stammklub zurück, bei dem er 2001 als 16-Jähriger in der höchsten Schweizer Liga debütiert hat.

Senderos tritt seine Stelle als Sportdirektor – diese Stelle gab es zuletzt bei Servette nicht – am Montag an. «Ich bin sehr glücklich, zum Klub meines Herzens zurückzukehren», liess sich Senderos in der Klub-Mitteilung zitieren.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Chiasso als letzte Station Senderos tritt zurück 16.12.2019 Mit Video

Senderos, der 7 Sprachen spricht, hatte sich bereits gegen Ende seiner Karriere bei der Uefa und dem spanischen Fussball-Verband im Sportmanagement weitergebildet.

3 Endrunden-Teilnahmen mit der Nati

Seine erfolgreichste Zeit erlebte der U17-Europameister mit dem Premier-League-Klub Arsenal (2003 bis 2008). Danach stand er unter anderen bei der AC Milan und Valencia unter Vertrag. In der Schweiz lief Senderos für Servette, die Grasshoppers und zuletzt für Chiasso auf.

Für das Schweizer Nationalteam lief der Romand 57 Mal auf und nahm an 3 Endrunden teil.