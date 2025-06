Zeidler beerbt Magnin in Lausanne

Zurück in der Super League

Zurück in der Super League Peter Zeidler.

Der neue Trainer des FC Lausanne-Sport heisst Peter Zeidler.

Der 62-jährige Deutsche folgt auf Ludovic Magnin, der zum FC Basel gewechselt ist.

Nach Sion und St. Gallen ist es für Zeidler die dritte Trainer-Station in der Super League.

Der FC Lausanne-Sport ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den nach Basel abgewanderten Ludovic Magnin auf der Trainerposition schnell fündig geworden. Die Waadtländer präsentierten am Samstag Peter Zeidler als neuen Übungsleiter.

«Ich bin sehr glücklich und motiviert. Ich kann es kaum erwarten, mit der Arbeit zu beginnen», erklärte Zeidler auf der Klub-Webseite. Offiziell wird der 62-Jährige das Amt am Montagmorgen antreten, wenn die Waadtländer in die Saison 2025/26 starten. Die Lausanner Verantwortlichen bezeichneten Zeidler als «Wunschlösung».

In der Schweiz kein Unbekannter

Zeidler kennt die Super League dank Engagements bei Sion (2016/17) und St. Gallen (2018 bis 2024) bestens. Mit den Ostschweizern verpasste er den Meistertitel in der Saison 2019/20 nur knapp und führte den Klub zwei Mal in den Cupfinal. In diesen ging er aber als Verlierer vom Platz.

Zuletzt war der ehemalige Französischlehrer Zeidler in der Bundesliga beim VfL Bochum engagiert. Nach nur einem Punkt aus den ersten sieben Partien und dem Pokal-Out in der ersten Runde wurde der Deutsche im Oktober bereits wieder entlassen. Bochum stieg am Ende der Saison als Tabellenletzter ab.