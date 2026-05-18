Der Zuschauerschnitt in der Super League ist gegenüber letzter Saison leicht gestiegen.

Legende: Beim Fan-Aufkommen immer noch die Nummer 1 Die YB-Fans zeigen am Sonntag im letzten Spiel gegen Sion eine Choreo. Freshfocus/Claudio De Capitani

Durchschnittlich 12'331 Fans besuchten in der Saison 2025/26 die Spiele der Super League. Insgesamt wurden 2'811'465 Tickets verkauft. Das sind 3760 mehr als im Vorjahr und damit so viele wie noch nie seit der Liga-Aufstockung auf 12 Teams. Der Zuschauerschnitt liegt allerdings unter jenem der Rekordsaison 2022/23, als durchschnittlich 13'172 Fans die Spiele besuchten.

Die meisten Zuschauer verzeichneten erneut die Young Boys, obwohl ihr Schnitt zum vierten Mal in Folge gesunken ist. 27'532 Stadionbesucherinnen und -besucher kamen im Durchschnitt zu den Heimspielen der Berner. Das sind gut 1000 mehr als beim FC Basel mit 26'507.

Winterthur und Thun mit höchster Auslastung

Meister Thun belegt mit einem Schnitt von 9009 Fans Rang 7 der Tabelle. Die durchschnittliche Stadionauslastung von 90 Prozent ist allerdings die zweitbeste der Liga und wird einzig von den treuen Fans des Absteigers FC Winterthur übertroffen. Dort lag die Auslastung bei 91 Prozent.

Am Ende der Rangliste steht der FC Lugano, dessen Heimspiele durchschnittlich von 3583 Fans besucht wurden. Die Kapazität des Cornaredo war in dieser Saison allerdings reduziert, da direkt daneben das neue Stadion entstand. In der kommenden Saison zieht der Klub in die Arena mit einer Kapazität von 8000 Zuschauern um.

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