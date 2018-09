Basel und Thun trennen sich im St. Jakob-Park mit 1:1.

Sorgic bringt die Gäste mit seinem 4. Saisontreffer in Front.

Frei gleicht noch vor der Pause mit seinem 3. Saisontor aus.

Die weiteren Spiele: Luzern schlägt GC, St. Gallen siegt bei Xamax.

Drei Tage nach dem Out in den Europa-League-Playoffs trat Basel-Trainer Marcel Koller mit einer auf 4 Positionen veränderten Startaufstellung an (Riveros, Bua, Xhaka und Ajeti). Der Heimklub dominierte zu Beginn die Partie; Ajeti verpasst die frühe Führung.

Sorgic eiskalt zur Führung

Nach einer halben Stunde konterten die Thuner den FCB klassisch aus. Xhaka verlor ein Kopfballduell gegen Stillhart. Spielmann lancierte direkt Sorgic, der Basel-Hüter Hansen mit einem Flachschuss ins weite Eck bezwang.

Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse:

43. Minute: Hediger wird bei einem Eckball völlig frei gelassen, köpfelt aber direkt in Hansens Hände.

Hediger wird bei einem Eckball völlig frei gelassen, köpfelt aber direkt in Hansens Hände. 45. Minute: Der Ball kommt nach einem Zweikampf zwischen Ajeti und Stillhart zurück zu Frei, der aus 20 Metern zum Ausgleich trifft. Thun-Keeper Faivre scheint nicht chancenlos.

Der Ball kommt nach einem Zweikampf zwischen Ajeti und Stillhart zurück zu Frei, der aus 20 Metern zum Ausgleich trifft. Thun-Keeper Faivre scheint nicht chancenlos. Nachspielzeit: Taulant Xhaka sieht wegen wiederholten Foulspiels die gelb-rote Karte.

Thun konnte die zahlenmässige Überlegenheit in der 2. Halbzeit nicht nutzen. Im Gegenteil: Basel hatte mehr vom Spiel.

Besonders zu reden gaben zwei Szenen mit Ricky van Wolfswinkel. In der 62. und 77. Minute ging er nach Kontakten mit Thunern jeweils zu Boden. Die Pfeife von Schiedsrichter Tschudi blieb aber stumm. Koller enervierte sich heftig.

Basel fiel in der Tabelle hinter St. Gallen auf Rang 3 zurück. Gravierender: Nach nur 6 Spieltagen beträgt der Rückstand des FCB auf Titelverteidiger YB bereits 9 Punkte.

Sendebezug: SRF zwei, Super League Goool, 2.9.18, 18:00 Uhr