Am Freitag und am Montag werden die letzten beiden Super-League-Runden gespielt. Einige Fragen sind noch ungeklärt.

Diese Entscheidungen fallen in der Super League noch

Mit dem Nachholspiel vom Dienstagabend im Letzigrund zwischen dem FCZ und Sion (0:2) haben nun sämtliche Teams in der Super League wieder gleich viele Spiele absolviert. Die letzten beiden Runden sind am Freitag (31.07.) und Montag (03.08.) angesetzt. Welche Entscheidungen stehen noch an – und welche sind bereits gefallen?

Für zwei Teams geht es zwar noch um Punkte, sie können sich in der Tabelle aber weder verbessern, noch verschlechtern:

Servette (4.) – Bei den Genfern steht die Endklassierung bereits fest. Für den Aufsteiger ist Platz 4 ein Grosserfolg. Der Lohn: ein Platz in der EL-Quali (1. Runde)

– Bei den Genfern steht die Endklassierung bereits fest. Für den Aufsteiger ist Platz 4 ein Grosserfolg. Der Lohn: ein Platz in der EL-Quali (1. Runde) Xamax (10.) – Am Dienstag wurde das Schicksal der Neuenburger endgültig besiegelt. Sie müssen nach zwei Jahren Super League wieder eine Stufe runter.

An der Tabellenspitze schaut es zwar nach dem 3. Titel in Serie von YB (1.) aus. Doch in Stein gemeisselt ist das Ganze trotz 5 Punkten Vorsprung noch nicht.

Sollten die Berner am Freitag beim formstarken Sion, das im Kampf um Rang 8 dringend Punkte braucht, verlieren und St. Gallen (2.) gleichzeitig gegen Xamax gewinnen – dann käme es am Montag zur «Finalissima» in Bern. Da würde YB ein Punkt zum Triumph reichen, während der FCSG gewinnen müsste.

Basel (3.) dürfte die Saison mit 5 Punkten Rückstand auf St. Gallen ziemlich sicher auf Rang 3 beenden. Für das europäische Geschäft bedeutet das: Basel wird in der 2. EL-Quali-Runde einsteigen.

5 Teams kommen für die Barrage in Frage

Eigentlich ist im Abstiegskampf immer nur von Thun (9.) und Sion (8.) die Rede (und bis vor kurzem noch von Xamax). Doch wenn man sich die Tabelle anschaut, wird klar, dass mathematisch noch 5 Teams für den Barrage-Platz Ende Saison in Frage kommen.

Legende: Ausgangslage im Barrage-Kampf 5 Teams müssen noch zittern. SRF

Klar: Die Karten von Thun und Sion bleiben die schlechtesten. Doch zwei abschliessende Siege sind bei der aktuellen Formstärke dieser Teams nicht komplett auszuschliessen.

Und dann wären Lugano (7.) und der FCZ (6.) unter Zugzwang. Bei Luzern (5.) kann aufgrund der sechs Punkte Reserve und der viel besseren Tordifferenz eigentlich nichts mehr schief gehen.

Sollte in der 35. Runde entweder Sion (gegen YB) oder Thun (gegen Basel) nicht gewinnen, wären Lugano, der FCZ und Luzern definitiv aus dem Schneider.