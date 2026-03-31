Eigentlich wollte Katar im aktuellen Länderspielfenster zwei Spiele absolvieren. Doch daraus wurde nichts.

Legende: Durfte mit seinem Team nicht gegen den Weltmeister antreten Katars Trainer Julen Lopetegui. imago images/Naushad

Am 13. Juni lancieren die Schweiz und Katar die WM in San Francisco mit ihrem ersten Gruppenspiel. Während das Team von Murat Yakin das Länderspielfenster für Tests gegen Deutschland und Norwegen nutzt, hat sich der Zusammenzug für Katar auf ein reines Trainingscamp reduziert.

Eigentlich hätte man zuhause in Doha am vergangenen Donnerstag gegen Serbien und am Dienstag gegen Weltmeister Argentinien antreten sollen. Doch die Partien fielen aufgrund der unsicheren Lage infolge des Iran-Krieges genauso wie die «Finalissima» zwischen Europameister Spanien und Copa-America-Champion Argentinien ins Wasser.

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Schwacher letzter Eindruck

Argentinien verzichtete auf den Trip nach Doha und testete kurzfristig in Buenos Aires gegen Mauretanien (2:1). Spanien und Serbien trafen sich zum Kräftemessen in Villarreal (3:0). Katar dagegen blieb aussen vor. Das letzte Spiel des Teams von Julen Lopetegui bleibt damit das 0:3 am Arab Cup gegen Tunesien im Dezember. Katar gewann keines der drei Gruppenspiele und schied als Gastgeber sang- und klanglos aus.

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