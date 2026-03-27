Norwegen muss sich im Testspiel gegen die Niederlande in Amsterdam knapp mit 1:2 geschlagen geben.

Spanien kommt zuhause gegen Serbien zu einem nie gefährdeten 3:0-Erfolg.

Die Schweiz zieht nach einem offenen Schlagabtausch gegen Deutschland den Kürzeren.

Niederlande – Norwegen 2:1

Ohne Starstürmer Erling Haaland, der eine Pause bekam, erwischten die Norweger in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam den besseren Start. Folgerichtig gingen die Gäste in der 24. Minute nach einer schönen Einzelleistung von Andreas Schjelderup in Führung. Die Reaktion der Niederländer liess jedoch nicht lange auf sich warten.

Nach einem Eckball stieg Virgil van Dijk am höchsten und köpfelte zum 1:1 ein (35.). Nach dem Seitenwechsel profitierte «Oranje» von einem norwegischen Malheur im Spielaufbau, um durch Tijani Reijnders das letztlich entscheidende 2:1 zu erzielen (51.). Norwegen empfängt am Dienstag in Oslo die Schweiz zu einem weiteren Testspiel.

Spanien - Serbien 3:0

Spätestens seit der EURO 2024 ist Mikel Oyarzabal auch über die spanische Grenze hinaus ein bekannter Name im Fussball-Geschäft. Der Siegtorschütze im EM-Final gegen England knüpfte im neuen Länderspieljahr exakt dort an, wo er 2025 aufgehört hatte. Im Testspiel gegen Serbien in Villarreal gelangen dem 28-jährigen Stürmer von Real Sociedad in der ersten Halbzeit gleich zwei sehenswerte Treffer (16./43.). Für Oyarzabal waren es die Tore 10 und 11 in seinen letzten 10 Einsätzen für das Nationalteam. Für den 3:0-Schlusspunkt sorgte mit Victor Muñoz ein Länderspiel-Debütant (72.).

England – Uruguay 1:1

Die «Three Lions» haben den Testspiel-Sieg gegen Uruguay spät noch vergeben. Ben White, der erstmals seit der WM 2022 wieder für England auflief, stand in der 81. Minute nach einem Eckball goldrichtig, um den Ball aus kürzester Distanz zum 1:0 für die Gastgeber über die Torlinie zu bugsieren. Das letzte Wort hatten jedoch die Südamerikaner. In der 91. Minute bekam Uruguay nach einem Foul von White an Federico Viñas einen Elfmeter zugesprochen. Real Madrids Federico Valverde versenkte vom Punkt souverän zum Endstand.

Österreich – Ghana 5:1

Die Österreicher sind mit einem vielversprechenden Auftritt ins WM-Jahr gestartet. Die Mannschaft von Ralf Rangnick begeisterte in Wien gegen Ghana mit attraktivem Offensivfussball. Marcel Sabitzer eröffnete den Torreigen in der 12. Minute vom Penaltypunkt.

Nach der Pause musste sich FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi im Ghana-Tor auch noch von Michael Gregoritsch (51.), Stefan Posch (59.), Carney Chukwuemeka (79.) und Nicolas Seiwald (92.) bezwingen lassen. Für die Ghanaer traf einzig Jordan Ayew zum zwischenzeitlichen 1:3 (77.).

Resultate