Der ehemalige Nati-Stürmer hat nach fast 2 Jahren Pause einen neuen Trainer-Job gefunden.

Legende: Schliesst sich dem SFV an Alex Frei. Freshfocus/Toto Marti

Alex Frei ist zurück auf der Trainerbank. Der 46-Jährige übernimmt die U21-Nationalmannschaft. Zuletzt war der Nati-Rekordtorschütze Trainer bei Aarau gewesen, ehe der Vertrag Ende März 2024 vorzeitig aufgelöst wurde. Er übernimmt die Funktion am 1. Februar. Das Team wird er zum ersten Mal in den beiden EM-Qualifikationsspielen im März gegen die Färöer-Inseln und gegen Estland coachen.

«Die Rückkehr zum SFV bedeutet mir viel. Ich möchte meine Erfahrungen aus dem nationalen und internationalen Spitzenfussball einbringen, das Team weiter voranbringen und die Spieler individuell fördern», lässt sich Frei in der Medienmitteilung des Verbands zitieren.

Nachfolger von Stauch

Vor Aarau war Frei bereits Headcoach in Wil, Winterthur und Basel gewesen. Bei den «Bebbi» hatte er seine Trainerkarriere im Nachwuchs gestartet, arbeitete also auch schon dort mit jungen Perspektivspielern zusammen.

Bei der U21 wird Frei Nachfolger von Sascha Stauch. Der Schweizerische Fussballverband hatte sich nach der 1:2-Niederlage gegen Luxemburg im November 2025 vom Deutschen getrennt.