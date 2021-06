Frankreich kommt in Budapest bei der EURO gegen Ungarn nur zu einem 1:1-Remis, hat aber weiter alle Chancen aufs Erreichen der Achtelfinals.

Die Ungarn gehen in der 1. Halbzeit in Führung, Frankreich kann durch Antoine Griezmann nur noch ausgleichen.

Im 2. Spiel der Gruppe F gewinnt Deutschland gegen Portugal mit 4:2.

In der 95. Minute hätte Frankreich fast doch noch jubeln können. In der allerletzten Spielminute brachte Joker Thomas Lemar beim Stand von 1:1 von der linken Seite den Ball in den Strafraum. Dort stieg Raphäel Varane in die Höhe, köpfelte aber über die Latte. Damit war klar, dass Ungarn vor 67'000 frenetischen Zuschauern in der Puskas Arena die Überraschung schaffte und dem Weltmeister ein Unentschieden abtrotzte.

Dafür war eine starke kämpferische Leistung vonnöten und keine optimale Chancenauswertung von Frankreichs Starensemble um Kylian Mbappé, Antoine Griezmann und Karim Benzema. Die Franzosen liessen Möglichkeiten aus aussichtsreichen Positionen aus.

Die Magyaren dagegen machten es besser und gingen in der Nachspielzeit der 1. Hälfte in Führung. Der aufgerückte Aussenverteidiger Attila Fiola lief dem zu passiven und teils überforderten Benjamin Pavard davon und liess Hugo Lloris keine Abwehrchance.

Uninspirierte «Les Bleus»

Auch nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Franzosen nicht merklich verbessert. Trotz fast 63 Prozent Ballbesitz fehlte es an klaren Torchancen. Dass Frankreich doch noch einen Punkt holte, verdankte das Team von Didier Deschamps einer Einzelleistung von Mbappé, der Griezmanns Ausgleichstreffer in der 66. Minute vorbereitete.

Für Deschamps ist es der schlechteste Start bei einer Endrunde. Bei den vorherigen 3 Turnierteilnahmen unter Deschamps war Frankreich immer mit 2 Siegen gestartet, nun liess man gegen Underdog Ungarn überraschend Punkte liegen und verpasste damit die vorzeitige Qualifikation für den Achtelfinal, hat aber weiter beste Chancen.

So geht es weiter

Die Franzosen treffen zum Abschluss der Gruppenphase in Budapest auf Europameister Portugal, Ungarn misst sich am nächsten Mittwoch in München mit Deutschland.