Tschechien schlägt die Niederlande im Achtelfinal der EURO überraschend 2:0.

Tomas Holes und Patrik Schick schiessen den Aussenseiter in der 2. Halbzeit zum Sieg.

Im Viertelfinal trifft Tschechien am Samstag, 3. Juli, in Baku auf Dänemark.

Titelverteidiger Portugal scheidet nach einer 0:1-Niederlage gegen Belgien aus.

Tschechien steht zum ersten Mal seit 2004 in einem EM-Viertelfinal. In Budapest schlägt das Team von Trainer Jaroslav Silhavy den Favoriten aus den Niederlanden 2:0. Zwei Tore in der zweiten Halbzeit sorgten für den Überraschungssieg des Aussenseiters:

Maarten Stekelenburg verliert nach einem tschechischen Freistoss von der rechten Seite die Orientierung. Tomas Holes köpfelt die Vorlage von Namensvetter Tomas Kalas unbedrängt zum 1:0 ins Netz. 81. Minute: Patrik Schick vollendet den perfekten Pass von Holes und trifft aus rund 10 Metern zum 2:0.

Die Niederländer waren zu keiner Reaktion mehr fähig. Das Team von Trainer Frank de Boer, das in der Gruppenphase mit 8 Toren noch den besten Angriff des Turniers gestellt hatte, blieb im Achtelfinal offensiv ohne jegliche Durchschlagskraft. Im gesamten Spiel verzeichnete «Oranje» keinen einzigen (!) Abschluss auf das Tor.

Platzverweis statt Führungstor

Die desolate Leistung der Niederländer war zumindest in der zweiten Halbzeit mit der numerischen Unterzahl zu erklären. In der 52. Minute stoppte Matthijs de Ligt den Ball vor dem eigenen Strafraum im Fallen mit der Hand. Weil Schick ohne die Handarbeit des Juve-Verteidigers allein auf das Tor hätte ziehen können, war das Verdikt nach VAR-Intervention klar: Die direkte rote Karte für das Verhindern einer klaren Torchance.

Besonders bitter für «Oranje»: Nur 30 Sekunden vor dem Platzverweis hätte Donyell Malen sein Team beinahe in Führung geschossen. Tomas Vaclik im Tschechien-Tor fischte den Ball im letzten Moment von den Füssen des heranstürmenden Stürmers.

Vaclik-Fehler unbestraft

Schon in den ersten 45 Minuten hatten die Niederländer enttäuscht. Die «Elftal» blieb über weite Strecken ungefährlich und hatte ihre beste Chance einem Ausflug des ehemaligen FCB-Goalie Vaclik zu verdanken. Kalas bügelte den Fehler seines Torwarts aber aus (13.).

Vor allem in der zweiten Hälfte der 1. Halbzeit kam auch der Aussenseiter aus Tschechien zu seinen Möglichkeiten. Doch Tomas Soucek per Kopf (22.), Schick (28.) und Antonin Barak (38.) verpassten den Führungstreffer.

So geht's weiter

Die nächste Hürde für Tschechien auf dem Weg zum zweiten EM-Titel der Geschichte heisst Dänemark. Der Viertelfinal findet am Samstag, 3. Juli, um 18:00 Uhr in Baku statt. Wie gewohnt wird die Partie live auf SRF zwei und in der Sport App übertragen.