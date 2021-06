Modrics Geniestreich ebnet Kroatien den Weg in den Achtelfinal

Kroatien besiegt an der EURO im letzten Spiel der Gruppe D Schottland in Glasgow 3:1.

Dank dem Sieg stossen die Kroaten auf Rang 2 vor und stehen im Achtelfinal. Die Schotten sind ausgeschieden.

Für den Höhepunkt des Abends sorgt Luca Modric mit einem Traumtor zum 2:1.

England sichert sich dank einem 1:0 gegen Tschechien den Gruppensieg.

Es war bisher eines der Highlights des Turniers: In Glasgow lief die 62. Minute, als Luka Modric zur ganz grossen Show ansetze. Nach einer Ablage von Mateo Kovacic zog der 35-Jährige aus rund 18 Metern fantastisch mit dem rechten Aussenrist ab und traf herrlich ins linke hohe Eck zum 2:1.

Mit seinem Geniestreich stiess Modric das Tor zum Achtelfinal für die Kroaten weit auf. Eine Viertelstunde später machte Ivan Perisic das Weiterkommen für den WM-Finalisten mit einem Kopfball-Tor endgültig perfekt. Im Achtelfinal trifft Kroatien am Montag auf den Zweiten der Gruppe E. Für Schottland ist das Turnier vorbei.

Vlasic trifft mit erster Chance

Die Gastgeber waren vor knapp 10'000 Zuschauern mutig in die Partie gestartet und suchten den Weg nach vorne. Kroatien brauchte seinerseits ein paar Minuten, um den Zugang zum Spiel zu finden. Gegen diszipliniert verteidigende Schotten konnte das Team von Trainer Zlatko Dalic offensiv aber zunächst keine Akzente setzen.

In der 17. Minute zeigte sich die schottische Defensive aber für einmal nicht auf der Höhe und gestand den gegnerischen Spielern zu viel Platz zu. Perisic konnte eine hohe Hereingabe in den Strafraum auf Nikola Vlasic ablegen, der per Flachschuss zum 1:0 einschoss.

Hoffnung dank McGregor

Die Kroaten agierten in der Folge überzeugter, Modric prüfte in der 22. Minute Keeper David Marshall mit einem wuchtigen Schuss. Schottland trat derweil offensiv lange kaum mehr in Erscheinung. Das änderte sich kurz vor der Pause. Ein kroatischer Abwehrversuch landete vor den Füssen von Callum McGregor, der aus 18 Metern platziert zum Ausgleich traf.

Schottische Bemühungen ohne Ertrag

Zu Beginn der 2. Halbzeit vergaben Josko Gvardiol für Kroatien und John McGinn für Schottland gute Möglichkeiten. Nach Modrics Geniestreich zum 2:1 standen die Schotten mit dem Rücken zur Wand. Trotz grosser Bemühungen blieben die grossen Chancen auf den neuerlichen Ausgleich aber aus. Perisic begrub dann sämtliche Hoffnungen.