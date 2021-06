England besiegt Tschechien im 3. Spiel der Gruppe D der EURO 2020 mit 1:0 und holt sich den Gruppensieg.

Die Tschechen und die Engländer standen schon vor der Partie im Londoner Wembley im Achtelfinal.

Kroatien sichert sich Platz 2 und das Ticket zur K.o.-Phase mit einem Sieg gegen Schottland.

Die entscheidende Szene ereignete sich bereits früh in der Partie. Jack Grealish konnte von 2 Gegenspielern nicht am Flanken gehindert werden und fand den Kopf von Raheem Sterling. Der ManCity-Flügel köpfelte souverän ein. Da lief erst die 12. Minute.

Schon zuvor war England auffällig in Erscheinung getreten. Nach 2 Zeigerumdrehungen schickte Luke Shaw seinen Vordermann Sterling mit einem herrlichen hohen Ball in die Tiefe, der anschliessende Lob prallte an den Pfosten.

Harry Kane hatte weitere Chancen, aber auch die Tschechen kamen durch ihre beiden Sechser Tomas Holes und Tomas Soucek zu Möglichkeiten. Trotzdem: Die Führung der überlegenen Engländer zur Pause war verdient.

Lahme 2. Hälfte

Nach dem Pausentee schien es, als wären die beiden Teams nach dem (verhaltenen) Feuerwerk der ersten Hälfte bereits ausgeschossen. Wortwörtlich, denn: Bis in der 83. Minute feuerten die beiden Teams keinen Torschuss ab. Tschechien schloss dann noch 2 Mal ab, beide Schüsse fanden das englische Tor jedoch nicht. Seit der Datenerhebung der Schüsse 1996 gab es keine Hälfte in einem EM-Spiel mit weniger Abschlüssen.

Die feststehenden EM-Achtelfinalisten Nation

Gruppe

Italien (vs. Österreich, 26. Juni) Gruppe A

Wales (vs. Dänemark, 26. Juni) Gruppe A

Schweiz Gruppe A

Belgien Gruppe B

Dänemark (vs. Wales, 26. Juni)

Gruppe B

Niederlande Gruppe C

Österreich (vs. Italien, 26. Juni) Gruppe C

England Gruppe D

Kroatien Gruppe D Tschechien Gruppe D Schweden Gruppe E

Frankreich Gruppe F



England blieb es so unter dem Strich seinen Fans gegen Tschechien und in der kompletten Gruppenphase schuldig, sich als Favorit aufzudrängen. Bekannterweise besitzen die «Three Lions» zwar herausragendes Spielermaterial, angemessen zur Geltung kam dieses aber in den bisherigen 3 Partien noch nicht.

So geht es weiter

Den Engländern reichte aber auch eine durchwachsene Leistung zum Gruppensieg. So treffen sie am 29. Juni in London auf den Zweitplatzierten der Gruppe F. Die Tschechen landen zum Schluss auf dem 3. Rang. Weil sie 4 Punkte auf dem Konto haben, standen sie schon vor der Partie im Achtelfinal.