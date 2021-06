Legende: Es darf gejubelt werden Die Schweiz steht an der EURO im Achtelfinal. Keystone

Am Sonntagabend nach dem 3:1-Sieg der Nati gegen die Türkei hatte das grosse Rechnen begonnen. Es musste befürchtet werden, dass die Schweiz als Dritte der Gruppe A erst am Mittwoch nach den letzten Gruppenspielen weiss, ob sie den Sprung in die Achtelfinals schaffen würde.

Schweizer wegen Flugzeug-Panne mit grosser Verspätung Box aufklappen Box zuklappen Die Rückreise der Schweizer Nationalmannschaft am Montag von Baku nach Rom ging nicht ohne Probleme über die Bühne. Wegen eines technischen Defekts an der Maschine flogen die Schweizer mit drei Stunden Verspätung ab. Sie landeten erst um 22:15 Uhr Ortszeit auf dem Flughafen Roma-Fiumicino – immerhin gerade noch rechtzeitig, um live von der Qualifikation für die Achtelfinals zu erfahren.

Nun ist die Gewissheit bereits am Montag eingetreten: Die Schweiz hat den Sprung in die K.o.-Phase an der EURO geschafft. Weil die Dritten der Gruppen B und C schlechter als die Schweiz sind, kann die Nati nicht mehr aus den 4 besten Gruppendritten verdrängt werden.

Noch ist aber nicht klar, auf wen das Team von Vladimir Petkovic in den EURO-Achtelfinals treffen wird. Es wird auf jeden Fall der Sieger der Gruppe B oder F sein.

Folgende Achtelfinal-Optionen gibt es für die Nati:

Sieger Gruppe B am Sonntag, 27.6., um 21:00 Uhr in Sevilla

In diesem Fall wäre Belgien der Gegner. Die «Roten Teufel» haben die Gruppe B mit dem Punktemaximum für sich entschieden.

Gruppe F am Montag, 28.6., um 21:00 Uhr in Bukarest

Die Hammergruppe schlechthin mit Frankreich auf Platz 1 (4 Punkte), dahinter Deutschland und Portugal mit je 3 Zählern. Titelverteidiger Portugal trifft zum Abschluss noch auf Weltmeister Frankreich, Deutschland misst sich mit Ungarn.

Aufgrund der sich abzeichnenden Konstellation im Ranking der Gruppendritten und der daraus folgenden Achtelfinal-Paarungen, trifft die Schweiz mit grosser Wahrscheinlichkeit auf den Sieger der Hammergruppe F.

Zum 4. Mal in Folge erreicht die Schweiz die K.o.-Runde eines grossen Turniers. In den Viertelfinal hat sie es aber in jüngster Zeit nie geschafft. 2016 scheiterte sie an der EURO in Frankreich im Achtelfinal nach Penaltyschiessen an Polen.