Kurz vor dem Anpfiff der Partie hat in München ein Umweltaktivist für Aufregung gesorgt. Der Mann schwebte mit einem Gleitschirm über dem Stadion und geriet dabei in eine Stahlseilkonstruktion am Stadiondach. Nur mit grosser Mühe konnte er einen Absturz in die Zuschauerränge verhindern. Auf dem Rasen wurde er sofort von zwei Sicherheitskräften abgeführt.