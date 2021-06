Italien: Chance für Jungspund Raspadori

Nationaltrainer Roberto Mancini berief den Mittelfeldspieler Marco Verratti trotz seiner Verletzung in sein 26-Mann-Kader für die EURO. Verratti hatte im Mai eine Bänderverletzung im Knie erlitten. Sein Klub PSG erwartet eine Ausfallzeit von rund 6 Wochen. Dadurch würde der 28-Jährige die Gruppenspiele verpassen. Ausserdem nominierte der Coach des 2. Schweizer Gruppengegners (16. Juni) überraschend Stürmer Giacomo Raspadori. Der 21-Jährige hat noch kein A-Länderspiel absolviert. Raspadori war am Montag mit der U21 im EM-Viertelfinal an Portugal gescheitert (3:5 n.V.).

Definitives EM-Kader Italien Box aufklappen Box zuklappen Tor: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino) Abwehr: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini (beide Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris SG), Leonardo Spinazzola (AS Roma), Rafael Toloi (Atalanta), Emerson (Chelsea) Mittelfeld: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (AS Roma), Jorghino (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris SG) Sturm: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi, Federico Chiesa (beide Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

Wales: Bale führt definitives Kader an

Angeführt wird Wales' 26-Mann-Kader von Gareth Bale, der zuletzt leihweise für Tottenham Hotspur spielte. Mit Aaron Ramsey von Juventus Turin und Jamie Lawrence (St. Pauli) nominierte Interimstrainer Robert Page nur zwei Akteure, die zuletzt nicht auf der britischen Insel unter Vertrag gestanden hatten. Fehlen wird erwartungsgemäss Hal Robson-Kanu. Der Stürmer von West Bromwich Albion war bereits für das Trainingscamp letzte Woche in der Algarve nicht nominiert worden. Die Nati trifft am 12. Juni in Baku in ihrem Auftaktspiel auf die Waliser.

Definitives EM-Kader Wales Box aufklappen Box zuklappen Tor: Adam Davies (Stoke City), Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City) Abwehr: Ethan Ampadu (Chelsea), Ben Cabango (Swansea), Ben Davies (Tottenham Hotspur), Chris Gunter (Charlton Athletic), James Lawrence (St Pauli), Chris Mepham (Bournemouth), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Connor Roberts (Swansea), Joe Rodon (Tottenham Hotspur), Neco Williams (Liverpool) Mittelfeld: Joe Allen (Stoke City), David Brooks (Bournemouth), Rubin Colwill (Cardiff City), Daniel James (Manchester United), Dylan Levitt (Manchester United), Joe Morrell (Luton Town), Aaron Ramsey (Juventus), Matt Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff City), Harry Wilson (Liverpool) Angriff: Gareth Bale (Real Madrid), Kieffer Moore (Cardiff City), Tyler Roberts (Leeds United)

Türkei: Calhanoglu als Leithammel und ein Meisterstürmer

Nicht weniger als 15 Legionäre stehen im Kader des letzten Schweizer EURO-Gruppengegners (am 20. Juni). Zu den bekanntesten Spielern gehören Milans Hakan Calhanoglu, die Verteidiger Caglar Söyüncü (Leicester) und Merih Demiral (Juventus Turin) sowie Lilles Meisterstürmer Burak Yilmaz. Die Türken bezogen am Mittwoch in Nordrhein-Westfalen ihr EM-Quartier.

Definitives EM-Kader Türkei Box aufklappen Box zuklappen Tor: Mert Günok (Basaksehir), Ugurcan Cakir (Trabzonspor), Altay Bayindir (Fenerbahce) Verteidigung: Zeki Celik (Lille), Merih Demiral (Juventus Turin), Caglar Söyüncü (Leicester), Umut Meras (Le Havre), Ozan Kabak (Liverpool), Ridvan Yilmaz (Besiktas), Kaan Ayhan (Sassuolo), Mert Müldür (Sassuolo) Mittelfeld: Okay Yokuslu (West Bromwich Albion), Ozan Tufan (Fenerbahce), Dorukhan Toköz (Besiktas), Hakan Calhanoglu (AC Milan), Taylan Antalyali (Galatasaray), Orkun Kökcü (Feyenoord), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Halil Ibrahim Dervisoglu (Galatasaray) Sturm: Cengiz Ünder (Leicester), Kenan Karaman (Düsseldorf), Yusuf Yazici (Lille), Enes Ünal (Getafe), Burak Yilmaz (Lille), Kerem Aktürkoglu (Galatasaray)