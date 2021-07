Legende: Wer kann im Halbfinal glänzen Englands Torgarant Harry Kane oder Dänemarks Kasper Dolberg? Reuters

Wann wird gespielt?

Der zweite Halbfinal zwischen England und Dänemark findet am Mittwoch, 7. Juli, um 21:00 Uhr statt. Wie gewohnt ist die Partie live auf SRF zwei und in der SRF Sport App zu sehen (ab 20:10 Uhr).

Wo wird gespielt?

Wie bereits das Halbfinal-Duell zwischen Italien und Spanien wird auch der zweite Halbfinal im legendären Wembley-Stadion ausgetragen. Bis zu 60'000 Zuschauer werden vor allem die heimischen «Three Lions» anfeuern. London wird am Sonntagabend auch Schauplatz des Finals sein.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: News zur EURO 2020 Dänemark muss ohne eigene Fans im Wembley bestehen 05.07.2021 Mit Video

Was bisher geschah

England wusste bis zum Viertelfinal vor allem mit einer bärenstarken Abwehr zu überzeugen. In der Runde der letzten 8 zeigten die Engländer aber auch in der Offensive ihre Krallen. Gleich mit 4:0 fegte das Team von Coach Gareth Southgate den Aussenseiter vom Feld. In 450 Minuten an dieser EURO hat England noch keinen einzigen Gegentreffer kassiert.

Die Vorrunde hatte das Mutterland des Fussballs problemlos überstanden, ohne dabei an die Grenzen gehen zu müssen. Zwei 1:0-Siege gegen Kroatien und Tschechien sowie ein biederes 0:0 gegen Schottland reichten England zu Platz 1 in der Gruppe D. Im Achtelfinal schalteten die Insulaner dank einer taktisch einwandfreien Leistung Deutschland aus, ehe das Schaulaufen gegen die Ukraine folgte.

Das Turnier begann für die Dänen mit der Beinahe-Tragödie um Mittelfeldspieler Christian Eriksen, mittlerweile ist die Rede von einem EM-Märchen. Getragen von der positiven Entwicklung in Eriksens Genesung schöpfte Dänemark neue Energie. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand wuchs noch stärker zusammen. Mit einem fulminanten 4:1-Erfolg gegen Russland schafften die Skandinavier auf den letzten Drücker und mit nur 3 Punkten doch noch den Sprung in die K.o.-Phase.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den EM-Halbfinal zwischen England und Dänemark am Mittwoch ab 20:30 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Den Schwung wussten die Dänen gleich in den Achtelfinal mitzunehmen, wo sie dem Schweizer Gruppengegner Wales beim 4:0 keine Chance liessen. Die Halbfinal-Qualifikation stellte die von Abwehrchef Simon Kjaer angeführte Equipe mit einem verdienten, wenn am Ende auch etwas erzitterten 2:1-Sieg gegen ein hartnäckiges Tschechien sicher.

Facts & Figures

England steht zum insgesamt 3. Mal in einem EM-Halbfinal. In den Final konnten die «Three Lions» aber noch nie vorstossen. 1996 scheiterten sie im Halbfinal im Penaltyschiessen an Deutschland. Und wer verschoss damals den entscheidenden Elfmeter? Genau, der aktuelle Nationaltrainer Southgate.

Als die Dänen letztmals einen EM-Halbfinal erreichten, holten sie auch gleich den Titel. 1992 besiegte «Danish Dynamite» im Halbfinal die Niederlande und im Final Deutschland.

Zum zweiten Mal nach 1966 (WM) und 1968 (EM) erreichte England wieder bei zwei grossen Turnieren in Folge den Halbfinal.

Nach seinem Doppelpack im Achtelfinal traf Kasper Dolberg auch gegen Tschechien. Mit 3 EM-Toren ist er schon bester dänischer Torschütze der EM-Historie gemeinsam mit Frank Arnesen, Henrik Larsen, Brian Laudrup und Jon Dahl Tomasson.

450 Minuten ohne Gegentor: England ist das erste Team überhaupt, das in seinen ersten 5 EM-Spielen keinen Treffer zulassen musste.

Auch das bisher letzte Duell zwischen England und Dänemark fand im Wembley statt. Im Oktober 2020 setzten sich die Dänen im Rahmen der Nations League auswärts mit 1:0 durch. Torschütze: Eriksen.

Wer zieht in den Final ein? England England % Dänemark Dänemark % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Italien oder Spanien als Gegner im Endspiel

Das 1. Finalticket wird bereits am Dienstagabend im europäischen Giganten-Gipfel zwischen Spanien und Italien vergeben. Der Schlusspunkt der EURO 2020 steigt dann am Sonntag im Wembley-Stadion, Anpfiff um 21 Uhr (ebenfalls live bei SRF zwei und in der Sport App zu sehen).