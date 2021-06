Kroatien und Tschechien trennen sich im 2. EM-Gruppenspiel der Gruppe D 1:1-Unentschieden.

Patrick Schick und Ivan Perisic tragen sich in einer ereignisarmen Partie in die Torschützenliste ein.

Im anderen Duell der Gruppe D trennen sich England und Schottland 0:0.

Ein Spektakel erlebten die 8'000 Zuschauer im Glasgower Hampden Park am frühen Freitagabend nicht. Nur gerade 3 Torschüsse – 2 für Kroatien, 1 für Tschechien – verzeichneten die Statistiker am Ende der Partie. Mit dem 1:1 kann Tschechien jedoch eindeutig besser leben, Kroatien hingegen steht vor dem abschliessenden Spiel gegen Schottland gewaltig unter Druck.

Dabei war der Start in die 2. Halbzeit vielversprechend. Keine 2 Minuten waren gespielt, als Ivan Perisic in bester Robben-Manier in die Mitte zog und den Ball zum 1:1-Ausgleich in den Netzhimmel hämmerte.

Wer nun einen kroatischen Sturmlauf erwartete, wurde enttäuscht. Einzig Nikola Vlasic (72.) und Bruno Petkovic (88.) hatten reelle Chancen zu verzeichnen. Doch der Ball fand – wie so oft in diesem Spiel – den Weg aufs Tor nicht.

Blutender Schick eiskalt

Kroatien war nach der 0:1-Startniederlage gegen England eigentlich dringend auf Punkte angewiesen. Zu spüren war davon schon in der Startphase wenig bis gar nichts. Vielmehr waren es die Tschechen, die das Zepter nach dem Anpfiff in die Hand nahmen. Das Team von Trainer Jaroslav Silhavy war zwar optisch überlegen, richtig gefährlich wurde es vor dem kroatischen Tor aber vorerst nicht.

Gefährlich wurde es rund 10 Minuten vor der Pause aber für Patrick Schick. Dejan Lovren traf den tschechischen Stürmer nach einem Eckball mit dem Ellenbogen im Gesicht. Nach Konsultation der Videobilder entschied der spanische Schiedsrichter Carlos Del Cerro Grande auf Penalty. Mit blutender Nase verwandelte der Gefoulte gleich selbst zur 1:0-Führung.

Immerhin schien sich der WM-Finalist von 2018 ob des Rückstands an den Ernst der Lage erinnert. Doch weder Ante Rebic (39.) noch Andrej Kramaric (44.) konnten vor der Pause reüssieren.

So geht es weiter

In der Gruppe D haben vor der abschliessenden 3. Runde noch alle Teams Chancen auf eine Achtelfinalqualifikation. Kroatien misst sich im letzten Gruppenspiel am Dienstag um 21:00 Uhr in Glasgow mit Schottland. Zeitgleich kommt es in London zum Duell zwischen Tschechien und England. Beide Partien gibt es wie gewohnt live bei SRF zu sehen.