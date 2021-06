Das mit Spannung erwartete Duell zwischen England und Schottland endet 0:0.

Durch das Remis im «Battle of Britain» haben alle Teams der Gruppe D noch Chancen auf den Einzug in den Achtelfinal.

Im zweiten Gruppenspiel trennen sich Kroatien und Tschechien mit 1:1.

Die Vorfreude auf das Spiel England gegen Schottland war riesig: Wembley, Regen – Fussballherz, was willst Du mehr. Erstmals seit 1996 standen sich England und Schottland bei einem Turnierspiel gegenüber. Rund 22'000 Zuschauer, darunter 2600 Schotten, machten im Stadion ordentlich Betrieb.

Die Schotten standen nach der Auftaktniederlage gegen Tschechien mit dem Rücken zur Wand. Um gegen England bestehen zu können, brauchte es aber eine deutliche Leistungssteigerung – auch im kämpferischen Bereich.

Und die kam: Nach knapp einer halben Stunde hatte das Team von Trainer Steve Clarke schon mehr Fouls gesammelt als im gesamten Spiel gegen Tschechien.

Das englische Team sammelte derweil Chancen. John Stones eröffnete den Chancenwucher in der 11. Minute mit einem Kopfball gegen den Pfosten. Kurz danach schob Mason Mount den Ball knapp am schottischen Tor vorbei. Schottland seinerseits geizte mit Chancen, hätte aber nach einem Volleyschuss von Stephen O’Donnell auch in der 31. Minute in Führung gehen können. Jordan Pickfords Parade verhinderte das.

Und wo war Harry Kane? Auch im zweiten Spiel an der EURO konnte der Superstar bislang nicht überzeugen. Auch von Raheem Sterling, «Man of the Match» des ersten englischen Spiels gegen Kroatien, war kaum etwas zu sehen. Torlos ging es in die Kabinen. Das schottische Tor schien besser geschützt als die britischen Kronjuwelen im Tower von London.

Mehr Druck, aber keine Tore

England suchte weiter den Weg zum Tor nach der Pause. Das Team von Gareth Southgate wollte unbedingt den vorzeitigen Einzug in den Achtelfinal sicher machen. Der Druck auf das schottische Tor stieg und stieg. Doch Mount, Foden und Reece James vergaben ihre Chancen. Auf der Gegenseite rettete James vor der Linie nach einem Kopfball von Lyndon Dykes (62. Minute).

Kane musste derweil in der 74. Minute den Platz verlassen. Marcus Rashford ersetzte den enttäuschenden Captain der «Three Lions». Der Stürmer von Manchester United blieb aber auch blass. Für Aufregung sorgte noch ein mögliches Foul im Strafraum von Andrew Robertson an Sterling in der 79. Minute. Doch die Pfeife des spanischen Referees Antonio Mateu Lahoz blieb stumm.

In der Nachspielzeit kam es noch zu einem Rugby-ähnlichen Gedränge vor dem schottischen Tor, aber auch daraus konnten die Engländer keinen Profit mehr ziehen.

Die Schotten machten die Schotten erfolgreich dicht – und so endete das 115. Duell zwischen den beiden 0:0 – so wie auch das erste Duell vom 30. November 1872. Das englische Star-Ensemble blieb unter seinen Möglichkeiten. Schottland hingegen hat nicht nur kämpferisch überzeugt und ist zurück im Turnier.

So geht es weiter

England muss nach dem Remis vorläufig mit Gruppenplatz 2 vorlieb nehmen. Tabellenerster sind die Tschechen. Am Dienstag kommt es demnach zum Spitzenspiel zwischen den beiden Mannschaften. Derweil sind auch die Chancen auf den Achtelfinal von Schottland und Kroatien intakt. Es bleibt also spannend in Gruppe D. Beide Partien können Sie ab 20:30 Uhr live bei SRF sehen. Spielstart ist um 21:00 Uhr.