In Spanien hadert man mit dem EM-Auftakt gegen Schweden. Die Fans sind unzufrieden mit der Leistung der Mannschaft und umgekehrt.

Legende: Erhält Aufmunterungen von Captain Jordi Alba Alvaro Morata bei seiner Auswechslung gegen Schweden. imago images

«Spanien bleibt trocken», titelten die beiden bekanntesten spanischen Sportblätter Marca und AS nach dem 0:0 im EM-Auftaktspiel gegen Schweden. Die Schlagzeile bezieht sich einerseits auf die fehlende Durchschlagskraft der Iberer gegen die tiefstehenden Skandinavier.

Trockenheit und Hitze in Sevilla

Andererseits nimmt sie aber auch Bezug auf die Spielunterlage in Sevilla, welche die Protagonisten am Montagabend vorgefunden hatten. Der schlechte Zustand des Rasens im Stadion La Cartuja war hinterher eines der Hauptthemen, sowohl beim spanischen Team als auch bei den Experten.

«Die Spieler haben sich in der Garderobe über den Platz enerviert», sagte Luis Enrique an der Medienkonferenz. Der trockene Rasen habe dazu geführt, dass der Ball nur schwer zu kontrollieren gewesen sei, führte der Coach der «Seleccion» aus.

Tatsächlich seien die Unterschiede zwischen dem Abschlusstraining und dem Spiel augenscheinlich gewesen, schreibt die Marca. Der Platz habe innert weniger Stunden eine gelbliche Farbe angenommen. Zurückzuführen ist dies auf die Hitze, welche dieser Tage in Andalusien herrscht. Während der Partie wurden am späten Abend noch 32 Grad gemessen.

Pfiffe gegen Morata

Neben dem wenig griffigen Rasen gab auch die mangelnde Unterstützung des Heimpublikums zu reden. Wurde die «Roja» zu Beginn der Partie noch mit Fangesängen angefeuert, kippte die Stimmung bereits gegen Ende der 1. Halbzeit. Besonders Stürmer Alvaro Morata, der mehrere Torchancen ungenutzt gelassen hatte, wurde zeitweise vom eigenen Anhang ausgepfiffen.

Bereits vor dem Turnierstart hatten zahlreiche Supporter der Spanier im Sturm den Einsatz von Gerard Moreno anstelle von Morata gefordert. Nach dem Auftaktspiel gegen Schweden sehen sich die «Fans» in ihrer Meinung noch zusätzlich bestätigt. Ob Luis Enrique im 2. Gruppenspiel dem Wunsch der Anhänger nachkommt, erfahren wir am Samstag. Dann trifft Spanien erneut in Sevilla auf Polen.