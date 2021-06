Italien feierte den dritten Sieg im dritten EURO-Spiel. 1:0 heisst es am Ende in Rom gegen Wales.

Das goldene Tor schiesst Matteo Pessina. Wales zieht trotz der Niederlage hinter Italien in den Achtelfinal ein.

Im zweiten Gruppenspiel gewinnt die Schweiz gegen die Türkei in Baku mit 3:1.

In der 75. Minute hätte Gareth Bale gleich mehrere Serien stoppen können. Es wäre das erste Gegentor seit elf Spielen für Italien gewesen und Bale selber hätte seine Torflaute in der Nationalmannschaft beenden können. Dort hat er seit fast zwei Jahren nicht mehr getroffen. Hätte. Stattdessen drosch er den Ball aus kurzer Distanz über das Tor.

Trotzdem hatten die Waliser Grund zum Jubeln. Die 0:1-Niederlage brachte die Briten als Gruppenzweite in den Achtelfinal, obwohl die Schweiz gegen die Türkei zeitgleich gewonnen hat. Dabei mussten sie rund 35 Minuten in der zweiten Halbzeit zu zehnt spielen. Ethan Ampadu sah nach einem Foul gegen Federico Bernardeshi die Rote Karte – eine harte Entscheidung des rumänischen Schiedsrichters Ovidiu Hategan.

Zuvor hatten sich die Waliser gegen spielfreudige Italiener sehr schwer getan. Deren Coach Roberto Mancini hielt offenbar nichts von dem Motto «Never change a winning team» und tauschte das Team gleich auf acht Positionen aus. Besonderes Augenmerk lag auf dem Comeback von Marco Verratti. Der PSG-Profi lief erstmals nach seiner Verletzung vor anderthalb Monaten wieder für die «Squadra Azzurra» auf. Er zeigte eine starke Leistung und lässt die Fans weiter von einem möglichen Titelgewinn träumen.

Ebenfalls gefällig zeigten sich Andrea Belotti und Federico Chiesa als Vertreter von Ciro Immobile und Lorenzo Insigne. Das alles entscheidende Tor erzielte allerdings ein Mittelfeldspieler. Matteo Pessina von Atalanta Bergamo verwandelte in der 39. Minute eine Freistossvorlage von Verratti. In der zweiten Halbzeit blieben die Italiener deutlich überlegen, ohne zwingend zu werden. Nur noch durch einen Pfostenschuss von Bernardeschi kamen sie dem 2:0 näher.

Immerhin stand bei den Italienern hinten auch weiter die Null, weil Gareth Bale in der 75. Minute den «Lucky Punch» verpasste. Das Spiel endete mit einem Resultat, das in Italien fast in Vergessenheit zu geraten schien. «Typisch italienisch», hätte man früher gesagt.

Die feststehenden EM-Achtelfinalisten Nation

Gruppe

Italien Gruppe A

Wales Gruppe A

Belgien Gruppe B

Niederlande Gruppe C



So geht es weiter

Die italienische Mannschaft muss Rom nun verlassen. Am Samstag (21 Uhr) geht es im Londoner Wembley-Stadion gegen den Zweiten der Gruppe C. Wales spielt zuvor (18 Uhr) in Amsterdam gegen den Zweiten der Gruppe B. Das SRF überträgt ab 17.30 Uhr live. Nach dem Wales-Spiel folgt anschliessend die Live-Übertragung des Italien-Matches.