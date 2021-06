Mit variablem Kader an die EM

Die Schweizer Nati fertigte Liechtenstein im letzten Testspiel vor der EM mit 7:0 ab. Der Kantersieg wird der Mannschaft ein gutes Gefühl für die Reise nach Baku geben, dennoch war er nicht das oberste Gebot, wie Vladimir Petkovic nach der Partie sagte: «Die Priorität war nicht das Toreschiessen, sondern dass wir in diesen 10 Tagen mit 2 Spielen ohne Verletzungen durchkommen.»

Admir Mehmedi möchte die 7 Treffer in St. Gallen ebenfalls nicht überbewerten. «Das war jetzt nicht wirklich ein Gradmesser», so der Stürmer, dem ein Torerfolg verwehrt blieb. «Wichtig ist, dass wir gewonnen haben und mit einem guten Gefühl an die EM reisen.»

Es werden Momente kommen, in denen ich variieren muss.

Petkovic stellte seine Startelf auf 9 Positionen um. Dass die Spieler dennoch geliefert haben, freut den Trainer. «Es werden Momente kommen, in denen ich variieren muss. Es sind alle bereit. Alle haben gezeigt, dass sie grossen Willen haben, dabei zu sein und sich als Stammkräfte aufzudrängen. Das gibt mir innere Ruhe», befand der 57-Jährige.