Portugal: Cancelo liefert positiven Coronatest ab

2 Tage vor Portugals erstem EM-Spiel am Dienstag gegen Ungarn ist Aussenverteidiger Joao Cancelo positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dem Spieler von Manchester City gehe es soweit gut, er musste sich jedoch in Budapest in Isolation begeben, wie der portugiesische Verband mitteilte. Trainer Fernando Santos berief anstelle des 27-Jährigen Milans Diogo Dalot ins Kader. Cancelo wäre beim Titelverteidiger als Stammspieler eingeplant gewesen.

Schwerverletzter nach Sturz von Tribüne im Wembley

Beim EM-Spiel zwischen England und Kroatien im Londoner Wembley-Stadion ist ein Zuschauer schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher nach der Partie mitteilte, stürzte die Person kurz nach dem Anpfiff von einer Tribüne. Nach medizinischer Erstbehandlung vor Ort sei die Person in «kritischem Zustand» in ein Spital gebracht worden.

