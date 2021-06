Allgemein: Wembley darf zu zwei Dritteln gefüllt werden

Trotz grosser Kritik und Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus werden ab dem Halbfinal der EM deutlich mehr Fans zugelassen. Die britische Regierung hat entschieden, dass das Wembley-Stadion für die entscheidenden Spiele bis zu 60'000 Zuschauer empfangen darf. Dies entspricht zwei Drittel der kompletten Auslastung von 90'000 Plätzen. Die Halbfinals finden am 6. und 7. Juli statt, der Final am 11. Juli. In den Gruppenspielen sind 22'500 Fans zugelassen, für die beiden Achtelfinalspiele am Samstag und kommenden Dienstag werden bis zu 45'000 Zuschauer in den Fussball-Tempel gelassen.

Deutschland: Keine Regenbogen-Arena in München

Die Uefa hat es abgelehnt, die Münchner EM-Arena während des Spiels Deutschland - Ungarn am Mittwoch in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen. Das gab der Verband am Dienstag bekannt. «Die Uefa ist gemäss ihrer Satzung eine politisch und religiös neutrale Organisation. Angesichts des politischen Kontextes dieses speziellen Antrags – eine Botschaft, die auf eine Entscheidung des ungarischen nationalen Parlaments abzielt – muss die Uefa diesen Antrag ablehnen», hiess es vom Verband. Die Uefa ergänzte, sie habe «der Stadt München dennoch vorgeschlagen, das Stadion entweder am 28. Juni – dem Christopher Street Liberation Day – oder zwischen dem 3. und 9. Juli, der Christopher Street Day-Woche in München, in den Regenbogenfarben zu beleuchten.» Das letzte EM-Spiel in München findet am 2. Juli statt.

England: Corona-Chaos um Mount und Chilwell

Die englischen Nationalspieler Mason Mount und Ben Chilwell werden womöglich auch den EM-Achtelfinal verpassen. Die beiden müssen bis am nächsten Montag vom Rest der Mannschaft isoliert werden. Das Duo fiel bereits für das 3. Vorrundenspiel am Dienstag gegen Tschechien aus dem Kader, nachdem Mount und Chilwell am vergangenen Freitag nach dem 0:0 gegen Schottland engen Kontakt mit dem schottischen Spieler Billy Gilmour hatten. Der Chelsea-Jungspund war am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei Mount und Chilwell fielen die Testergebnisse negativ aus.