Legende: Darf zu 20 Prozent ausgelastet werden Das EM-Stadion von München. imago images

Deutschland: 14'000 Zuschauer in München

An den EM-Partien in München werden jeweils rund 14'000 Zuschauer und damit rund 20 Prozent der Stadionkapazität zugelassen sein. Dies kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Freitag an. Neben den drei Vorrunden-Partien der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich, Portugal und Ungarn findet in der Arena in München auch ein Viertelfinal statt.

