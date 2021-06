Klappe, die Zweite: Finnland und Russland lancieren am Mittwoch an der EURO den 2. Gruppenspieltag, gefolgt vom Duell Türkei - Wales. Das Highlight aus Schweizer Sicht folgt am Abend mit dem Spiel der Nati gegen Italien. Zu Gast im Studio sind Lutz Pfannenstiel sowie SRF-Experte Benjamin Huggel.

Das läuft am Mittwoch an der EURO

15:00 Uhr: Gelingt Co-Gastgeber Russland Reaktion?

2. Spieltag Gruppe B Finnland - Russland

Stadion St. Petersburg

Kapazität: 69'501

Auslastung: 44%

zugelassene Zuschauer: 30'500

SRF zwei



Nach dem deutlichen 0:3 zum Auftakt gegen Gruppen-Favorit Belgien brauchen die Russen gegen EURO-Debütant Finnland dringend Punkte, wollen sie den Vorstoss in die K.o.-Phase weiter in den eigenen Händen haben. Unterstützung erhält Russland erneut von den meisten der rund 30'000 zugelassenen Zuschauern im Stadion von St. Petersburg. Die Finnen auf der anderen Seite steigen nach dem Startsieg gegen Dänemark (1:0) in Kopenhagen mit weniger Druck in die Partie. Ein Fragezeichen steht hinter der mentalen Verfassung der Skandinavier. Ihr allererster Sieg an einer EM-Endrunde war am Samstag vom plötzlichen Zusammenbruch des Dänen Christian Eriksen überschattet worden.

18:00 Uhr: Türkei und Wales kämpfen um Anschluss

2. Spieltag Gruppe A Türkei - Wales

Olympiastadion, Baku

Kapazität: 69'870

Auslastung: 44%

zugelassene Zuschauer: 31'000

SRF zwei



Verlieren verboten heisst es im Duell in Baku zwischen der Türkei und Wales. Die Türken waren mit viel Vorschusslorbeeren in die EURO gestartet und haben nach ihrer äusserst enttäuschenden Vorstellung gegen Italien (0:3) etwas gutzumachen. Trainer Senol Günes dürfte seine Mannschaft gegen Wales taktisch komplett anders einstellen als noch gegen die «Azzurri». In dieser Partie hatten sich die Türken ausschliesslich auf das Verteidigen konzentriert. Gegen die Waliser sind Tore gefragt. Wales seinerseits sollte ebenfalls bestrebt sein, sein Punktekonto aufzustocken. Nach dem Remis gegen die Schweiz käme ein Dreier gegen die Türkei sehr gelegen, zumal zum Abschluss der Gruppenphase noch Italien wartet.

21:00 Uhr: Stoppt die Schweiz Italiens Erfolgswelle?

2. Spieltag Gruppe A Italien - Schweiz

Stadio Olimpico, Rom

Kapazität: 72'698

Auslastung: 22%

zugelassene Zuschauer: 16'000

SRF zwei



Die Ausgangslage ist klar: Verliert die Nati gegen Italien, steht sie vor dem letzten Gruppenspieltag mit dem Rücken zur Wand. Eine Leistung wie gegen Wales wird gegen die wiedererstarkte «Squadra Azzurra» nicht reichen, da sind sich auch die Direktbeteiligten einig. Die Schweiz hat jedoch schon öfters bewiesen, dass sie gegen die nominell «Grossen» bestehen und auch gewinnen kann. Die Bilanz aus den Spielen gegen die «Gruppenköpfe» bei den letzten 6 EM- oder WM-Endrunden, an denen die Nati teilgenommen hat, lässt sich durchaus sehen. Einzig 2014 ging die Partie verloren, zweimal holte man gar 3 Punkte. In 3 Fällen spielte die Nati remis.

Die Schweizer Spiele gegen die Gruppenköpfe an den letzten Endrunden Turnier

Begegnung

Resultat WM 2006

Frankreich - Schweiz

0:0 EM 2008

Schweiz - Portugal

2:0 WM 2010

Spanien - Schweiz

0:1 WM 2014

Schweiz - Frankreich

2:5 EM 2016

Schweiz - Frankreich

0:0 WM 2018

Brasilien - Schweiz

1:1

Aus Sicht der Italiener geht es um die vorzeitige Qualifikation für den Achtelfinal. Mit einem weiteren Sieg stünde das Team von Coach Roberto Mancini fix in der K.o.-Phase.