15:00 Uhr: Welcome back, «Bravehearts»!

1. Spieltag Gruppe D Schottland - Tschechien

Hampden Park, Glasgow

Kapazität: 51'866

Auslastung: 25%

zugelassene Zuschauer: 12'965 SRF zwei



Schottland ist erstmals seit der WM 1998 wieder an einem grossen Turnier dabei und in der Gruppe D ebenso Aussenseiter wie Tschechien. Vielleicht hilft den «Bravehearts» der Heimvorteil. Zwei Spiele tragen sie im heimischen Hampden Park von Glasgow aus. Und: Sie haben die letzten drei Begegnungen gegen die Tschechen allesamt gewonnen. Die spielen allerdings in regelmässigen Abständen bei Europameisterschaften gross auf (Titel 1976 als Tschechoslowakei, 1996 Final, 2004 Halbfinal).

18:00 Uhr: One-Man-Show bei Polen vs. Slowakei

1. Spieltag Gruppe E Polen - Slowakei

Stadion St. Petersburg

Kapazität: 68'134

Auslastung: 50%

zugelassene Zuschauer: 34'067 SRF zwei



Robert Lewandowski, wer sonst? Die meisten Augen beim Auftaktspiel der Polen werden auf den Weltfussballer gerichtet sein. Trainiert wird der 32-jährige Bayern-Profi übrigens von Paulo Sousa. Der ehemalige Basel-Coach betreut die Polen seit Anfang 2021. Auch bei den Slowaken sticht ein Name hervor, der von Marek Hamsik. Der 33-jährige Rekord-Nationalspieler, inzwischen bei Trabzonspor, ist unbestrittener Fixstern des slowakischen Teams.

21:00 Uhr: Kann die «Selección» wieder glänzen?

1. Spieltag Gruppe E Spanien - Schweden

La Cartuja, Sevilla

Kapazität: 57'619

Auslastung: 30%

zugelassene Zuschauer: 17'285 SRF zwei



Die stolze Fussballnation Spanien erreichte bei den letzten drei WM- oder EM- Turnieren maximal den Achtelfinal. Bei dieser EM wollen die Spanier wieder glänzen, daran sollen auch Corona-bedingte Turbulenzen im Vorfeld nichts ändern. Trainer Luis Enrique setzt auf ein junges Team – ohne Sergio Ramos und überhaupt ohne einen einzigen Spieler von Real Madrid. Dafür hilft vielleicht die Hitze von Sevilla. Die «Selección» absolviert alle drei Gruppenspiele in Andalusien. Ob den Schweden mit dem zweitältesten Kader das zusagt? Die Skandinavier müssen zudem verletzungsbedingt auf Superstar Zlatan Ibrahimovic verzichten. Jungstar Dejan Kulusevski (Juventus Turin) steht wegen eines positiven Corona-Tests ebenfalls nicht zur Verfügung.