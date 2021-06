Neben der Schweiz starten am Samstag auch Dänemark und Titel-Mitfavorit Belgien in die EURO.

Das läuft am Samstag an der EURO

Legende: Das Parken-Stadion in Kopenhagen Hier empfängt Dänemark die Finnen. imago images

15:00 Uhr: Wie startet die Schweiz ins Turnier?

1. Spieltag Gruppe A Wales - Schweiz

Nach dem Eröffnungsspiel am Freitag zwischen Italien und der Türkei greifen die Schweiz und Wales ins Turniergeschehen ein. Für das Team von Trainer Vladimir Petkovic muss gegen den auf dem Papier schwächsten Gegner der Gruppe eigentlich ein Sieg her, will man die Achtelfinal-Qualifikation nicht gefährden.

18:00 Uhr: Skandinavisches Duell mit Premiere

1. Spieltag Gruppe B Dänemark - Finnland

18:00 Uhr, SRF zwei



32 Mal probiert, 32 Mal ist nichts passiert – aber im 33. Anlauf haben sich die Finnen erstmals für ein grosses Turnier qualifiziert. Alleine dieser Fakt deutet an, dass die Truppe von Trainer Markku Kanerva klarer Aussenseiter ist. Dänemark ist seit 21 Länderspielen unbesiegt gegen den entfernten Nachbarn aus dem Nordosten (15 Siege, 6 Remis). Will das Team von Coach Kasper Hjulmand die Gruppenphase überstehen, scheint ein Starterfolg fast schon Pflicht zu sein.

21:00 Uhr: Belgien nimmt den nächsten Anlauf

1. Spieltag Gruppe B Belgien - Russland 21:00 Uhr, SRF zwei

Belgien nimmt nun zum 19. Mal an einem grossen Turnier teil, hat aber noch nie einen Titel gewonnen. Keine andere europäische Nation war öfter bei einer grossen Endrunde dabei, ohne einmal einen Pokal in den Händen gehalten zu haben. Die Vorzeichen vor dem EURO-Start stehen bei den «Roten Teufeln» allerdings nicht allzu gut.

Superstar Kevin de Bruyne verpasst nach seiner im Champions-League-Final gegen Chelsea erlittenen Gesichtsverletzung und der fälligen Operation den EM-Auftakt. Mittelfeldmotor Axel Witsel hat seit seinem Achillessehnenriss am 9. Januar kein Spiel mehr bestritten. Und Eden Hazard steckt nach seinen vielen Verletzungen seit Monaten im Formtief.

Die Russen geniessen in St. Petersburg wie schon bei der Heim-WM 2018, als man bis in den Viertelfinal vorstiess, Heimvorteil. Am damals kritisierten Umstand, dass es sich die Spieler in der gut zahlenden heimischen Liga bequem gemacht haben, hat sich nicht viel geändert. Randnotiz: Stürmer und Captain Artem Dsjuba fehlt nur noch ein Treffer zur Bestmarke des 2016 zurückgetretenen Aleksander Kerschakow (30 Treffer, Ex-FCZ). Gestört wurde die unmittelbare Vorbereitung auf das EM-Auftaktspiel gegen Belgien von einem Corona-Fall.