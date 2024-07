Legende: Stets im Fokus Fällt der Name Portugal, fällt auch der Name Cristiano Ronaldo. imago images/Goal Sports Images

Portugal gegen Frankreich, Cristiano Ronaldo gegen Kylian Mbappé – für eine der beiden grossen Figuren endet am Freitag im Viertelfinal in Hamburg der Traum vom EM-Titel. Zuerst werden die beiden Superstars aber noch einmal im Fokus stehen. Das tun sie immer, und immer etwas mehr als ihre Mitspieler.

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass es bisher weder das Turnier des portugiesischen noch des französischen Superstars war. Im Falle des 39-jährigen Ronaldos wurde dies spätestens im Achtelfinal gegen Slowenien augenscheinlich, als der 39-Jährige seinen ersten Turnier-Treffer förmlich erzwingen wollte.

Die Präsenz des fünffachen Weltfussballers des Jahres scheint einige andere Hochbegabte in diesem Kader eher auszubremsen als wirksam einzubinden. Der Captain spielt immer, er schnappt sich jeden Freistoss – nur getroffen hat er bisher nicht.

Für viele zählt nur der Star

Mbappé hat immerhin den fälligen Elfmeter gegen Polen verwertet. Daneben profitierten die Franzosen auf dem Weg in den Viertelfinal von zwei Eigentoren. Ein eigener Treffer aus dem Spiel heraus ist bisher weder Mbappé noch einem seiner Teamkollegen gelungen. Mehr Schlagzeilen machte der künftige Real-Stürmer mit seiner gebrochenen Nase.

An der grossen Strahlkraft der beiden Superstars ändern die bisher dürftigen Auftritte nichts. Es ist Ronaldo, der das Sicherheitskonzept dieses Turniers strapaziert, weil ständig irgendwo ein Flitzer auftaucht, der nur ein Foto mit ihm haben will. Im modernen Fussball zählt für viele der Star, nicht mehr das Team.

Beendet Mbappé Ronaldos EM-Karriere?

Mbappé selbst ist dafür ein Beispiel. Am Tag vor dem EM-Viertelfinale gegen Portugal veröffentliche die französische Sportzeitung «L'Equipe» eine grosse Geschichte mit dem Titel «Le Mome et l'Idole» (Das Kind und das Idol). Dazu gehört auch ein Foto, dass Mbappé in seinem Kinderzimmer in Bondy in der Nähe von Paris zeigt: Die beiden Wände an seinem Bett sind mit Ronaldo-Postern geradezu tapeziert.

Als Frankreichs Stürmerstar 11 Jahre alt wurde, schenkten seine Eltern ihm Karten für ein Champions-League-Spiel von Ronaldo und Real Madrid in Marseille. «Ein Autogramm, ein Foto und sogar die Schuhe: Mbappé wollte alles von Cristiano Ronaldo haben», schrieb «L'Equipe» dazu.

Am Freitagabend im Hamburger Volksparkstadion kann er noch einmal darum bitten. Das einstige Kind beendet die EM-Karriere seines Idols: Das wäre der Stoff für die nächste grosse Geschichte über die beiden.