Die Schweiz trifft im Achtelfinal der EURO 2024 auf Titelverteidiger Italien.

Die Italiener sichern sich den Achtelfinal-Einzug auf dramatische Weise in letzter Sekunde gegen Kroatien.

Das Spiel findet am Samstag, 29. Juni, im Olympiastadion von Berlin statt. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Die Schweiz hat durchaus gute Erinnerungen an das letzte Duell mit Italien. In der WM-Qualifikation für die Endrunde in Katar traf die Nati im November 2021 im zweitletzten Gruppenspiel auf die «Squadra Azzurra». Die Schweiz erkämpfte sich in Rom ein 1:1 – auch, weil Jorginho in der 90. Minute einen Penalty verschoss.

3 Tage später machte die Schweiz die direkte WM-Qualifikation dank eines 4:0-Sieges in Luzern gegen Bulgarien perfekt. Weil Italien in Nordirland nicht über ein 1:1 hinausgekommen war, sicherte sich das Team von Trainer Murat Yakin doch noch Rang 1 in der Tabelle. Die Italiener hingegen mussten in die Playoffs, scheiterten dort als Europameister an Nordmazedonien und verpassten die Titelkämpfe. Das «Hinspiel» in der WM-Qualifikation zwischen der Schweiz und Italien hatte 0:0 geendet. Schon in dieser Partie war Jorginho vom Punkt aus gescheitert.

Viel Krampf bei Italien

Zweimal scheiterte Italien zuletzt in der WM-Qualifikation. Und auch die Ausscheidung für das aktuelle Turnier war kein Ruhmesblatt für den vierfachen Weltmeister, der sich abgeschlagen hinter Gruppensieger England und punktgleich mit der Ukraine mit Ach und Krach ohne Zusatzschlaufe über die Playoffs für die Europameisterschaft qualifiziert hat.

Italien in Zahlen Box aufklappen Box zuklappen Fifa-Ranking: 10

Teilnahmen an EM-Endrunden (11): 1968, 1980, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2021, 2024.

Bestes EM-Resultat: Sieger (1968 und 2021).

Bester Torschütze in der EM-Qualifikation: Davide Frattesi (3 Tore)

Rekordspieler: Gianluigi Buffon (176 Spiele).

Rekordtorschütze: Gigi Riva (35 Tore).

Bilanz gegen die Schweiz: 29 Siege, 24 Remis, 8 Niederlagen.

31 Jahre Warten sind genug

Der letzte Sieg gegen den südlichen Nachbarn liegt allerdings schon sehr weit zurück – genauer gesagt 31 Jahre. Der 1:0-Erfolg in der WM-Quali im Mai 1993 hatte allerdings den Grundstein für ein Stück Schweizer Fussball-Geschichte gelegt und die Tür zur Teilnahme an der Endrunde in den USA weit aufgestossen. Marc Hottiger schoss das Team vom damaligen Coach Roy Hodgson zum Sieg, wenig später qualifizierte sich die Schweiz zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder für ein grosses Turnier.

Über 3 Jahrzehnte sind also vergangen, seit die Schweiz den letzten Sieg über Italien einheimsen konnte. Seither gab es in 11 Aufeinandertreffen 5 Niederlagen und 6 Unentschieden. Höchste Zeit also, der Serie am kommenden Samstag in Berlin ein Ende zu setzen und den nächsten historischen Erfolg gegen die Italiener zu feiern.