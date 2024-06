Per E-Mail teilen

Ganz knapp hat die Schweizer Nati im abschliessenden Gruppenspiel gegen Gastgeber Deutschland den Coup nicht geschafft. Nach Dan Ndoyes Führungstreffer in der 28. Minute hatte sich bis in die 2. Minute der Nachspielzeit ein Schweizer Triumph und damit der Gruppensieg angebahnt. Dann erzielte der eingewechselte Dortmund-Stürmer Niclas Füllkrug per Kopf das 1:1. Logisch, dass bei den Schweizer Fans erst mal Ernüchterung herrschte – trotz der ungeschlagenen Gruppenphase und dem starken 2. Rang.

Gleich erging es wenig überraschend auch den Nati-Akteuren, die es verpassten, erstmals seit 86 (!) Jahren Deutschland in einem Pflichtspiel in die Knie zu zwingen. «Es tut weh, dass wir noch das 1:1 kassiert haben», bestätigte Captain Granit Xhaka nach dem Schlusspfiff. Goalie Yann Sommer pflichtete ihm vollkommen bei: «Es ist ärgerlich, dass wir noch den Treffer kassiert haben, dass wir nicht noch ein letztes Mal perfekt verteidigt haben.»

02:31 Video Sommer: «Es hat Spass gemacht, uns zuzuschauen» Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 31 Sekunden.

Viele positive Punkte

Doch die beiden Führungsspieler sprachen dann viel lieber über das Positive. Darüber, dass die Schweiz, bis mindestens in die 92. Minute, «einen super Match» ablieferte, wie es Xhaka ausdrückte. «Wir müssen stolz auf uns sein. Was wir heute geleistet haben, ist fast wichtiger als das Resultat.»

Dass die Nati die favorisierten Deutschen fast über die gesamte Spielzeit sehr gut in Schach hielt und sich normalerweise wirblige Spieler wie Florian Wirtz und Jamal Musiala praktisch nicht entfalten konnten, lag in erster Linie am starken Teamwork der Schweizer. «Es war heute eine top Mannschaftsleistung. Klar wollten wir gewinnen, aber enttäuscht kann man nicht sein», bilanzierte Nati-Trainer Murat Yakin.

06:24 Video Yakin: «Taktisch ist vieles aufgegangen» Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 24 Sekunden.

Während Xhaka hervorhob, wie alle «füreinander gerannt sind und gefightet haben», hat es Sommer von hinten «Spass gemacht, der Mannschaft zuzuschauen. Wir waren mutig, haben Ruhe ausgestrahlt am Ball. Es gibt sehr viele positive Punkte, die wir speichern müssen. Mit diesem Spirit müssen wir in den Achtelfinal.»

Fantastischer Support von den Rängen

In diesem Achtelfinal, wo die Schweiz auf Italien treffen könnte, dürfte den Schweizer Fans in den Stadien wieder eine gewichtige Rolle zukommen. Gut möglich, dass neben der grossen Solidarität der Schweizer Spieler auf dem Rasen auch die Stimmung auf den Frankfurter Rängen die Nati zu dieser abgeklärten Leistung getragen hat.

«Was unsere Fans bislang an dieser Europameisterschaft geleistet haben, ist einfach unglaublich. Ein grosses Dankeschön. Was für eine Atmosphäre in Frankfurt und das bei einem Heimspiel von Deutschland», zeigte sich Remo Freuler stark beeindruckt.