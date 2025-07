Frankreich hat an der EURO offensiv bislang brilliert. Unter anderem dank Delphine Cascarino und Sandy Baltimore.

Legende: Auch beim Jubeln am Flügel Delphine Cascarino (links) und Sandy Baltimore (rechts) zusammen mit Sakina Karchaoui (oben) und Grace Geyoro. Imago/HMB Media

Elf Tore hat Frankreich an der Women's EURO in der Gruppenphase erzielt. Die Offensivpower überdeckte vergangenen Sonntag auch eine Schwächephase gegen die Niederlande. Mit drei Treffern binnen sechs Minuten drehten «Les Bleues» die Partie in der 2. Hälfte.

Neben der zentral agierenden Starstürmerin Marie-Antoinette Katoto haben an der EURO auf den Flügeln ihre trickreichen Partnerinnen geglänzt: Delphine Cascarino (2 Tore und 2 Assists in nur 2 Spielen) und Sandy Baltimore (1 Tor) stellten die gegnerischen Abwehren mit ihrem Speed regelmässig vor Probleme – was für den defensiv-geschwächten Viertelfinalgegner Deutschland keine gute Nachricht ist.



«Dragster» Cascarino

Wer die 28-jährige Cascarino auf dem Platz sieht, käme kaum auf die Idee, dass sie manchmal eine Extra-Ansage braucht. Er nenne Cascarino «Dragster», sagte Trainer Laurent Bonadei: «Man muss sie ein wenig anfeuern, damit sie ihr ganzes Potenzial entfaltet.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den EM-Viertelfinal zwischen Frankreich und Deutschland können Sie am Samstagabend um 21:00 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App verfolgen. Ab 20:30 Uhr stimmen wir Sie im Studio in Zürich auf die Begegnung ein. Das Spiel wird von Dominic Ledergerber kommentiert.

Cascarino, die nach 15 Jahren bei den OL Lyonnes letztes Jahr nach San Diego wechselte, wird für ihre Dribblings ebenso gelobt wie für ihre kraftvollen Schüsse. Einige sehen ihren Aktionen ihre Vergangenheit im Rugby an, das sie als Kind ausübte. Vor dem Spiel gegen Deutschland sagt sie: «Wir müssen diesen Sieg holen – und ich glaube, dass das möglich ist.»

«Lockeres» Multitalent Baltimore

Ihr Pendant auf der linken Seite ist die 25-jährige Baltimore. Die nur 1,56 m grosse Chelsea-Stürmerin sorgte insbesondere im Startspiel gegen England mit ihrem Dribbling an vier Gegenspielerinnen vorbei für Aufsehen.

Die aus der Pariser Banlieue stammende Baltimore ist vielseitig einsetzbar, hat in ihrer Karriere – wie zuletzt regelmässig bei Chelsea – als Verteidigerin gespielt. «Fragt sie, wo sie am liebsten spielt, ich weiss es nämlich nicht», lachte Klub- und Nationalteam-Kollegin Oriane Jean-François jüngst vor den Medien.

Wechsel auf Spielpositionen nimmt Baltimore derzeit offenbar ebenso locker hin wie den Druck vor dem EM-Viertelfinal. Nach einer Frage in Englisch bei der vorletzten Medienkonferenz hatte sie zusammen mit Teamkollegin Selma Bacha einen Lachanfall, der viral ging (siehe Video unten). Im Viertelfinal soll nun den Deutschen das Lachen vergehen.