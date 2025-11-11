Superstar Cristiano Ronaldo hat angekündigt, dass die Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA seine letzte Weltmeisterschaft als Profi wird.

Legende: Will die Faust auch an der WM 2026 ballen Cristiano Ronaldo. IMAGO / SOPA Images

«Definitiv, ja», antwortete Cristiano Ronaldo in einem saudischen Forum per Videoschalte auf die Frage, ob die WM 2026 seine letzte als Profi sein werde: «Ich werde dann 41 Jahre alt sein, und ich denke, das wird der Moment sein.»

Zunächst gilt es aber, ein Ticket für das Grossevent vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 zu sichern. Mit einem Sieg gegen Irland am Donnerstag wäre die Teilnahme für Portugal klar.

WM-Titel fehlt im Palmarès

Ronaldo, der in seiner grossen Karriere unter anderem die Europameisterschaft 2016 gewann sowie fünfmal die Champions League nebst Meisterschaften in Spanien, England und Italien, fehlt der WM-Titel noch in seiner illustren Sammlung.

Im kommenden Sommer will der Ausnahmekönner im reifen Fussballeralter bei seiner sechsten WM-Teilnahme noch mal angreifen. Ob das Turnier auch sein Abschied aus der Nationalmannschaft wird, ist noch nicht klar. Ronaldo deutete aber an, dass sein Karriereende näher komme: «Ich werde wahrscheinlich noch ein oder zwei Jahre dabei sein.»