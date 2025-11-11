FCZ-Spieler Livano Comenencia braucht mit Curaçao noch zwei Siege für die historische Erstteilnahme an der WM.

FCZ-Mittelfeldspieler Livano Comenencia kommt am Samstag gegen Luzern zur Pause rein – und ist damit mitverantwortlich, dass sein Team in der 2. Halbzeit aus einem 0:2 noch ein 3:2 macht. Die Zürcher feierten damit den 1. Sieg nach zuletzt 5 Pleiten in Serie.

Nimmt Comenencia diesen Schwung nun auch mit in die Nati-Pause? Mit Curaçao steht der 21-Jährige, der im Sommer von der 2. Mannschaft von Juventus in die Schweiz wechselte, nämlich vor der historischen ersten WM-Teilnahme.

Legende: Steht mit seinem Land vor historischer WM-Quali FCZ-Spieler Livano Comenencia. Philipp Kresnik/freshfocus

Zwei Siege müssen wohl her

Mit 8 Punkten nach 4 Spielen liegt die niederländische Karibikinsel mit rund 150'000 Einwohnern in der Qualifikation Nord- und Mittelamerikas einen Punkt hinter Jamaika auf dem 2. Platz. Nun steht erst das Duell gegen das punktlose Bermuda an, ehe das wohl entscheidende Spiel gegen den Tabellenführer auswärts auf Jamaika folgt. «Wir werden alles dafür geben, beide Spiele zu gewinnen», so Comenencia.

Dies braucht Curaçao nämlich wohl für das direkte WM-Ticket als Gruppensieger. Die beiden besten Zweiten der drei Gruppen müssen in die Playoffs.