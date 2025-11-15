Sein letztes Länderspiel für Schweden bestritt Emil Forsberg vor einem Jahr. Nun ist er in der WM-Quali wieder dabei – auch am Samstag in Genf gegen die Schweiz?

Legende: Soll mit seiner Routine helfen Emil Forsberg ist nach langer Abwesenheit zurück in Schwedens Nati. imago images/Bildbyran

Unter Jon Dahl Tomasson spielte Emil Forsberg in der schwedischen Landesauswahl jüngst keine Rolle mehr. Der neue Coach Graham Potter hat den Routinier als Reaktion auf den verletzungsbedingten Ausfall des Malmö-Akteurs Taha Ali nun aber wieder ins Team berufen.

«Er weiss, wie er grosse Spiele angehen muss. Er ist ein intelligenter Fussballer, taktisch flexibel und kann in verschiedene Rollen schlüpfen», begründete Potter die Nomination für die WM-Quali-Spiele gegen die Schweiz und Slowenien.

Forsberg ist mittlerweile 34-jährig und spielt seit seinem Abgang bei RB Leipzig vor knapp zwei Jahren in der Major League Soccer für das Partnerteam in New York. Dort hat er heuer in 33 Spielen 11 Mal getroffen und 9 Assists beigesteuert.

Sein Tor bedeutete das Schweizer WM-Aus

Ob er am Samstag in Genf gegen die Schweiz auch zum Einsatz kommen wird? Forsberg hat beste Erinnerungen an die Nati: An der WM 2018 in Russland war es sein Tor, das das Schweizer Aus im Achtelfinal besiegelte. Schweden gewann 1:0, scheiterte dann aber im Viertelfinal an England.

Mit der Erfahrung von 90 Länderspielen dürfte Forsberg für das verunsicherte schwedische Team auch neben dem Platz eine Bereicherung sein. «Es geht nicht nur darum, zu gewinnen. Wichtig ist, dass man als Team auftritt, einander vertraut und Verantwortung für die eigene Leistung übernimmt», meinte Forsberg nach dem Training in Marbella am Donnerstag.

Vorbereitung auf Playoffs

Abgeschrieben hat er die Qualifikation für die WM im kommenden Sommer trotz nur eines Punktes aus vier Partien noch nicht. Denn die Schweden nehmen in jedem Fall an den Playoffs im kommenden März teil. Den Platz haben sie sich durch den Gruppensieg in der Nations League vor einem Jahr verdient. Damals bestritt Forsberg sein bislang letztes Länderspiel.

Die beiden abschliessenden Quali-Partien können daher als Vorbereitung auf die Playoffs betrachtet werden – oder als letzte (theoretische) Chance auf den 2. Gruppenplatz. Dieser würde eine bessere Position in der Setzliste für die Playoffs mit sich bringen.

Wieso Nations League? Box aufklappen Box zuklappen An den WM-Playoffs im März 2026 nehmen die 12 Gruppenzweiten der Qualifikation teil. Dazu kommen 4 Teams via Nations-League-Ranking. Wer in der Nations League 2024/25 gut abschnitt, jetzt aber die Top 2 in einer Quali-Gruppe verpasst, hat also eine weitere Chance. Neben Schweden profitiert auch Nordirland von diesem Weg.

Resultate