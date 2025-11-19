Die Nati hat die WM-Quali souverän geschafft – das sagt SRF-Experte Benjamin Huggel nach dem erreichten Ziel.

4 Siege, 2 Unentschieden. Dazu ein Torverhältnis von 14:2. Die Nati hat die WM-Qualifikation souverän geschafft, auch wenn man für das definitive Ticket noch bis zum letzten Spiel gegen den Kosovo warten musste.

Huggel sieht praktisch nur Gewinner

Ausschlaggebend für diese starke Kampagne war laut SRF-Experte Benjamin Huggel der tolle Start: «Man hat in den ersten beiden Spielen gegen den Kosovo und Slowenien nichts anbrennen lassen.»

Bei den Gewinnern dieser WM-Quali kommt der 41-fache Nati-Spieler ins Schwärmen. «Elvedi, Widmer, Kobel, Akanji, Xhaka ...» Sie alle seien ein fester Anker im Nati-Team. «Und Embolo ist viel effizienter als früher.» Um dann abschliessend zu sagen: «Ich muss eigentlich fast alle aufzählen.»

Türe für Okafor bleibt offen

Zu den Verlierern gehören für Huggel die Abwesenden. «Wenn ein Team Erfolg hat, ist es schwierig, Argumente zu finden, warum man jemanden, der nicht dabei ist, mitnehmen soll.» Damit spielt der SRF-Experte vor allem auf Noah Okafor an, der sich über seine Nicht-Nomination geärgert hatte.

«Murat Yakin hat jetzt über den Winter Zeit, um das Gespräch zu suchen und ihm zu erklären, warum er nicht nominiert wurde.» Sobald er seine Leistungen in Leeds fortführt und auch ein gutes Verhalten zeigt, ist Huggel überzeugt, dass die Türe für ihn offen sei.

WM-Qualifikation