Rekordweltmeister Brasilien hat sich nach der Niederlage in der WM-Qualifikation in Bolivien bitterlich über die äusseren Umstände beklagt.

«Wir haben hier gegen Schiedsrichter, Polizei und Balljungen gespielt», sagte ein aufgebrachter Verbandspräsident Samir Xaud nach dem 0:1 von Brasilien gegen Bolivien in El Alto.

Für Carlo Ancelotti war es die erste Niederlage im vierten Spiel als Trainer der bereits zuvor für die WM 2026 qualifizierten «Seleçao». Der Italiener machte dafür in erster Linie die dünne Luft auf rund 4100 m Höhe verantwortlich und sprach von einer «physischen Komponente».

«Eine andere Sportart»

Teammanager Rodrigo Caetano nahm die Spieler ebenfalls in Schutz. «Es ist sehr wahrscheinlich, dass hier fast eine andere Sportart gespielt wird», sagte Caetano.

Brasilien beendete die Eliminatorias nach der sechsten Niederlage im 18. Spiel nur auf Platz fünf. Es ist das schlechteste Abschneiden des fünffachen Weltmeisters in einer WM-Qualifikation Südamerikas. Ancelotti träumt dennoch vom «Hexa», dem sechsten WM-Titel. «Das ist unser Ziel», sagte der langjährige Erfolgscoach von Real Madrid.

